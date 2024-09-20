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"Обнаглела в доску": проверку начали в школе в Мангистау из-за видео с учительницей

Опубликовано:

Учитель ведет урок
Класс. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В одной из школ Мангистауской области начали проверку после жалоб родителей ученицы на травлю со стороны педагога. Записанный на уроке ролик появился в соцсетях.

Видео, записанное самим учителем разместила Instagram-страница podslushano_aktau12.

На видео учитель требует от школьницы снять кофту, так как в классе жарко, при этом можно увидеть, что другие школьники также сидят в кофтах с длинным рукавом поверх школьных рубашек.

Кроме того, учитель просит сдать мобильный, а когда девушка отвечает, что сдала, то возмущается, что не лично ей в руки.

"Я перед всем классом требую с нее снять эту кофту. Жара в кабинете. А она говорит – я мерзну. С наглой мордой! Я прошу сдать сотовый, потому что идет тест, но она мне не сдала его лично в руки. Я прошу ее выйти из класса и пойти домой, потому что она не выполняет мои требования. Обнаглела в доску! Мне охота выкинуть ее из кабинета", - говорит на видео учитель.

Сестра девушки отправила ролик в редакцию издания inAktau, чтобы привлечь внимание к этому вопросу. Родные девочки требуют наказать учителя, который, по их словам, не соответствует статусу педагога. Они отмечают, что травля и буллинг со стороны этого учителя, длится уже не первый год.

В областном управлении образования изданию сообщили, что сейчас в Тупкараганском районном отделе образования начата проверка. Других подробностей в ведомстве пока не предоставили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2163717-obnaglela-v-dosku-proverku-nachali-v-shkole-v-mangistau-iz-za-video-s-uchitelnicey/

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