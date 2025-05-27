На ситуацию с отчислением ученика НИШ Алматы отреагировали в Минпросвещения
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В Министерстве просвещения РК прокомментировали отчисление ученика НИШ Алматы в конце учебного года за оскорбление учителя, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Как напомнили в министерстве, в Казахстане статус педагога закреплен законом и отражает его особую роль в обществе. Родители и учащиеся должны проявлять уважение к учителю и помнить, что доверие к системе образования начинается с доверия к тем, кто в ней работает. Недопустимо ставить под сомнение их профессиональную честь.
"Министерство просвещения категорически осуждает любые действия, подрывающие статус педагога.
В то же время мы видим, что сам ученик осознал допущенную ошибку. И рассчитываем, что в данной ситуации НИШ примет решение, руководствуясь не только внутренними нормативами, но и принципами гуманности и педагогического профессионализма", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в ситуацию вмешался министр просвещения Гани Бейсембаев. По его поручению в учебное заведение направляются представители Комитета по охране прав детей и территориального департамента.
Министр также провел переговоры с председателем правления АОО «НИШ» Ануаром Жангозиным.
"Руководство НИШ заверило, что проведет оперативный выезд в школу для объективной оценки ситуации, всестороннего анализа причин произошедшего и принятия выверенного решения в рамках установленных процедур и ценностей системы образования", - добавили в ведомстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2249145-na-situaciyu-s-otchisleniem-uchenika-nish-almaty-otreagirovali-v-minprosveshcheniya/