11-классника отчислили из НИШ Алматы в конце учебного года из-за оскорбления учителя

Ученика 11 класса НИШ Алматы отчислили из школы в конце учебного года - 23 мая. Причиной послужило использование телефона и оскорбление учителя, передает корреспондент NUR.KZ.

Пост об отчислении школьника выложила депутат мажилиса Ирина Смирнова. Она приложила к посту фото приказа об отчислении, где говорится, что оно связано с "допущенным дисциплинарным нарушением".

"Как можно исключить ребенка из школы 23 мая? Куда он пойдет? Какая школа его примет?" - пишет депутат.

Председатель НИШ Ануар Жангозин, в свою очередь, прокомментировал ситуацию.

"На прошлой неделе в ходе проведения итогового оценивания за четверть ученик 11 класса нарушил правила академической честности, воспользовавшись мобильным телефоном. Согласно установленным нормам, использование любых вспомогательных средств, включая шпаргалки и электронные устройства, во время экзаменов строго запрещено. Об этом мы постоянно информируем всех учеников и родителей.

В связи с данным нарушением педагог школы изъял телефон в установленном порядке. Однако ученик отреагировал агрессивно и допустил в адрес учителя грубое и оскорбительное высказывание, употребив нецензурное слово "ш….ва" в присутствии других учащихся", - сообщил в своем посте Ануар Жангозин.

По его словам, имеются имеются соответствующие доказательства инцидента. Руководитель школы добавил, что у ученика имелись дисциплинарные нарушения и ранее.

"Решение педагогического совета школы об отчислении данного ученика, на мой взгляд, является абсолютно логичным и обоснованным. Мы будем серьезно разбирать данный случай и сделаем соответствующие выводы", - сообщил Жангозин.

Кроме того, он отметил, что уже согласован вопрос по переводу ученика в другую школу.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько денег "получают" ученики, выигравшие грант от НИШ в Казахстане.

Также в январе текущего года мы писали, что в Сети распространяли видео, на котором учитель, проходя мимо, тыкает неизвестным предметом в ученика. Тогда в отделе образования акимата Павлодара сообщили, что на уроке алгебры учитель математики, проходя мимо ученика, который стоял у доски, ткнул его неизвестным предметом. Урок проводился в кабинете, в котором установлена камера видеонаблюдения.

Позднее в Департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что дело в отношении учителя, который ткнул в школьника неизвестным предметом, прекращено.