"Позволяет себе оскорбления": неэтичным поведением учителя возмутились казахстанцы в Сети

В Сети распространяется видео, на котором учитель одной из школ в Алматинской области ведет себя по отношению к школьникам некорректно. Инцидент прокомментировали в акимате региона, передает NUR.KZ.

Несколько видео опубликовано в Telegram-канале Halyqstan. На них, как отмечает автор поста, запечатлено странное поведение учителя физкультуры средней школы №1, расположенной в селе Чунджа Уйгурского района Алматинской области.

"На кадрах видно, как педагог ругается с детьми, снимает их на видео, а также высказывает детям претензии по поводу родительских жалоб. На другом видео учитель позволяет себе оскорбления, называя детей "придурками" и "мозга".

Еще один ролик показывает, как женщина силой заставляет ученика пройти в класс и снимает его на сотовый телефон", - отмечается в описании к видеопосту.

Здесь же отмечается, что родители всерьез обеспокоены таким поведением педагогов и требуют от областного управления образования провести тщательное расследование.

Как сообщили в акимате Алматинской области, учитель физической культуры с общим педагогическим стажем 36 лет работает в КГУ "Шонжынская школа - лицей №1".

"В связи с видео, на котором запечатлены факты неприемлемого поведения учителя во время перемены, администрация школы провела внутреннее расследование. На записи видно, как учитель оскорбляет и толкает учеников. По итогам разбирательства за нарушение педагогической этики учителю был объявлен строгий выговор. Администрация школы продолжает контролировать ситуацию", - сообщили в пресс-службе акимата.

Также для дальнейшего расследования создана специальная комиссия, и в рамках профилактической работы с учителем в 2024-2025 учебном году проводится совместная работа администрации школы и отдела образования.

"Также по данному инциденту районный отдел образования направил запрос в ДКСО ( Департамент по обеспечению качества в сфере образования) Алматинской области для рассмотрения вопроса на совете по педагогической этике", - добавили в акимате.

До этого мы писали, что в Атырауской области директора сельской школы подозревают в рукоприкладстве в отношении учеников. После публикации видео проводится служебное расследование.

В одной из школ Мангистауской области начали проверку после жалоб родителей ученицы на травлю со стороны педагога. Записанный на уроке ролик появился в соцсетях.

Также ранее в Сети появилось видео, на котором, предположительно, учитель школы в Акмолинской области ударил ученика во время урока. В полиции региона сообщили, что начата проверка.