Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Позволяет себе оскорбления": неэтичным поведением учителя возмутились казахстанцы в Сети

Опубликовано:

Парты в учебном заведении
Учебное заведение. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Сети распространяется видео, на котором учитель одной из школ в Алматинской области ведет себя по отношению к школьникам некорректно. Инцидент прокомментировали в акимате региона, передает NUR.KZ.

Несколько видео опубликовано в Telegram-канале Halyqstan. На них, как отмечает автор поста, запечатлено странное поведение учителя физкультуры средней школы №1, расположенной в селе Чунджа Уйгурского района Алматинской области.

"На кадрах видно, как педагог ругается с детьми, снимает их на видео, а также высказывает детям претензии по поводу родительских жалоб. На другом видео учитель позволяет себе оскорбления, называя детей "придурками" и "мозга".

Еще один ролик показывает, как женщина силой заставляет ученика пройти в класс и снимает его на сотовый телефон", - отмечается в описании к видеопосту.

Здесь же отмечается, что родители всерьез обеспокоены таким поведением педагогов и требуют от областного управления образования провести тщательное расследование.

Как сообщили в акимате Алматинской области, учитель физической культуры с общим педагогическим стажем 36 лет работает в КГУ "Шонжынская школа - лицей №1".

"В связи с видео, на котором запечатлены факты неприемлемого поведения учителя во время перемены, администрация школы провела внутреннее расследование. На записи видно, как учитель оскорбляет и толкает учеников. По итогам разбирательства за нарушение педагогической этики учителю был объявлен строгий выговор. Администрация школы продолжает контролировать ситуацию", - сообщили в пресс-службе акимата.

Также для дальнейшего расследования создана специальная комиссия, и в рамках профилактической работы с учителем в 2024-2025 учебном году проводится совместная работа администрации школы и отдела образования.

"Также по данному инциденту районный отдел образования направил запрос в ДКСО ( Департамент по обеспечению качества в сфере образования) Алматинской области для рассмотрения вопроса на совете по педагогической этике", - добавили в акимате.

До этого мы писали, что в Атырауской области директора сельской школы подозревают в рукоприкладстве в отношении учеников. После публикации видео проводится служебное расследование.

В одной из школ Мангистауской области начали проверку после жалоб родителей ученицы на травлю со стороны педагога. Записанный на уроке ролик появился в соцсетях.

Также ранее в Сети появилось видео, на котором, предположительно, учитель школы в Акмолинской области ударил ученика во время урока. В полиции региона сообщили, что начата проверка.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234090-pozvolyaet-sebe-oskorbleniya-neetichnym-povedeniem-uchitelya-vozmutilis-kazahstancy-v-seti/