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Видео с директором школы стало поводом для расследования в Атырауской области

Опубликовано:

Школьный класс
Школа. Иллюстративное фото: Natalia Bodrova / Getty Images

В Атырауской области директора сельской школы подозревают в рукоприкладстве в отношении учеников. После публикации видео проводится служебное расследование, передает "Ак Жайык".

В Курмангазинском районе в отношении педагога сельской школы проводится проверка за нарушение этики по отношению к ученикам.

Скандал вспыхнул в связи с появлением в Сети видео, на котором запечатлен конфликт учителя и учеников.

Ситуацию прокомментировали в управлении образования.

Выяснилось, что 4 ноября 2024 года мужчина был назначен директором общеобразовательной школы на основе результатов конкурса.

"Его общий стаж в сфере образования составляет 35 лет. На момент назначения претензий со стороны родителей и сотрудников школы не поступало. Конкурс на должность он прошел на общих основаниях, соответствуя всем требованиям и критериям.

Управление образования инициировало служебное расследование по данному инциденту. По его результатам будут приняты меры в рамках законодательства", - рассказали в ведомстве.

Ранее в Караганде преподавателя колледжа сняли на видео во время избиения студентов. По данному факту было начато досудебное расследование. В управлении образования заверили, что педагог будет уволен.

Также в Сети появилось видео, на котором, предположительно, учитель школы в Акмолинской области ударил ученика во время урока. На кадрах якобы преподаватель труда, а перед ним - ученики 8 класса. В полиции региона сообщили, что начали проверку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2206634-video-s-direktorom-shkoly-stalo-povodom-dlya-rassledovaniya-v-atyrauskoy-oblasti/

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