Кортежи, маты, ДТП, странные флешмобы: как отметили последний звонок казахстанские школьники

На прошлой неделе в казахстанских школах прозвенел последний звонок. Школьники решили бурно отметить этот праздник, наказание за это понесли их родители, передает сайт телеканала КТК.

Как отмечает телеканал, школьники отмечают последний звонок, не ограничивая себя ни в чем. За выходные произошло немало возмутительных инцидентов.

В Алматинской области молодые люди по пояс высовывались из машин во время движения по автомагистрали. При этом кто-то умудрялся раскрывать флаги. Колонна грубо нарушала правила. В итоге спровоцировала большую пробку.

Подростки подвергали опасности не только себя, но и окружающих. Другим водителям приходилось резко тормозить, чтобы не столкнуться с машинами, которые выезжали на встречную полосу. На некоторых автомобилях не было госномеров. Участников кортежа уже задержали.

"Все участники автокортежа, грубо нарушавшие правила дорожного движения, установлены и задержаны. Для привлечения к ответственности виновных лиц в суд направлены материалы по 17 нарушениям.

Транспортные средства водворены на специализированную стоянку. Также родители несовершеннолетних пассажиров привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", - сообщили в ДП Алматинской области.

Нескромно покатались выпускники и в Жамбылской области. В Мойынкумском районе школьники тоже вылезали из окон машин и сами же это снимали. Кадры привлекли внимание стражей порядка. Юных нарушителей оштрафовали.

"В Мойынкумском районе полицейские выявили участников кортежа, грубо нарушивших правила дорожного движения. Пять автомобилей водворены на специализированную штрафную стоянку, составлено 27 административных протоколов", - сообщили в полиции Жамбылской области.

И этот случай в регионе не единственный, говорят полицейские. По всей области зарегистрировано почти 250 нарушений. На штрафстоянку увезли 56 автомобилей.

Выпускники в Атырауской области тоже прославились не с лучшей стороны. В Кульсары молодежь устроила в центре города массовый флешмоб с дорогими машинами. Потом в парке отдыха пятеро подростков забрались на арку. Но долго продержаться на высоте не смогли. Полицейские спустили юношей на землю, а затем отвезли в отдел. Нарушителей привлекли к ответственности по статье "Мелкое хулиганство".

Больше всех удивили школьники Мангистау. В Мунайлинском районе патрульные преследовали машину с выпускниками. А им, судя по кадрам из салона, было очень весело – они снимали видео, на котором активно использовали нецензурную лексику.

Погоня завершилась тем, что нарушители заехали во двор частного дома. И тут парень с лентой выпускника закрыл ворота прямо перед полицейскими. Но стражи порядка все-таки попали внутрь и выписали штраф за невыполнение их требований.

Тем временем в Жанаозене столкнулись три машины. В одной из них сидели школьники. В полиции уточнили, что в ДТП никто не пострадал. А водитель, нарушивший правила, выпускником не является.

Источник: КТК

Напомним, накануне стало известно, что в Алматинской области во время празднования окончания школы был убит выпускник. По подозрению в убийстве задержан его одноклассник.

Родные убитого мальчика рассказали подробности произошедшего. По их словам, юношу ударили шампуром в грудь. когда он вступился за девочку и пытался успокоить товарища.

Добавим также, ранее сообщалось, что правоохранительные органы усилили контроль и безопасность вблизи учебных заведений и мест массового отдыха детей в Казахстане.