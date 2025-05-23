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Авто вылетело с трассы: выпускники попали в ДТП в Жанаозене (видео)

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Выпускники попали в ДТП в Жанаозене
На месте ДТП. Кадр из видео: instagram.com/cenzura_aktau

В Сети появились видео, на которых запечатлели ДТП с участием выпускников в Жанаозене. Автомобиль вылетел с трассы после неудачного обгона, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Мангистауской области.

Как сообщает пресс-служба ДП Мангистауской области, 23 мая произошло ДТП с автомашинами Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser 100 и Lexus LX 450.

"Водитель пикапа Toyota Hilux, не являющийся выпускником, попытался обогнать Land Cruiser 100, который ехал впереди. Однако в процессе маневра Toyota Hilux неудачно выехал на обочину, столкнулся с Land Cruiser 100, а последний - по инерции с Lexus LX 450. В результате пикап вылетел с дороги", - рассказали в ДП Мангистауской области.

В ведомстве подчеркнули, что в результате аварии пострадавших нет. Отмечается, что выпускники находились только в Lexus LX 450.

На водителя Toyota Hilux составили административный протокол по ст.610 КоАП РК. Машину водворили на штрафстоянку.

Ранее официальный представитель Минпросвещения ответила, будут ли проводиться рейды во время выпускных и проверки на сборы денег на мероприятия. Отмечается, что торжественные мероприятия для выпускников пройдут по решению администраций школ 23-го, либо 24-го мая в стенах школ. Формат и состав мероприятий формируют сами учебные организации.

А в Астане полиция усиливает меры по охране общественного порядка в преддверии последнего звонка и выпускных. В праздничные дни на территории школ и в местах массового скопления людей будут дежурить усиленные патрульные наряды.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2248266-avto-vyletelo-s-trassy-vypuskniki-popali-v-dtp-v-zhanaozene-video/