Автокортеж выпускников устроил беспорядок на БАКАД (видео)

В Сети появились видео, запечатлевшие инциденты на БАКАД с кортежем выпускников. Пост прокомментировали в полиции Алматинской области, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Instagram-аккаунте 100baksoff_almaty.

"Сегодня во время празднования окончания учебного года кортеж автомобилей с выпускниками спровоцировал серию опасных инцидентов.

По сообщениям очевидцев, участники кортежа неоднократно создавали аварийные ситуации и полностью перекрывали движение на дороге.

Особенно тревожным стало то, что некоторые автомобили двигались без государственных номеров, а школьники высовывались из окон, полностью выставляя головы и другие части тела, подвергая себя опасности", - написали авторы поста.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматинской области. Нам сообщили, что виновников беспорядка на дороге уже установили.

"Все участники автокортежа, грубо нарушившие правила дорожного движения, установлены и задержаны.

Для привлечения к ответственности виновных лиц в суд направлены материалы по 17 нарушениям - от отсутствия ремней безопасности до создания аварийной ситуации.

Транспортные средства водворены на спецстоянку. Родители несовершеннолетних пассажиров также привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", - прокомментировали в Департаменте полиции Алматинской области.

Напомним о подобном случае в мае прошлого года - в Алматинской области полицейские также задержали участников кортежа автомобилей: машины в ряду двигались "змейкой", а сами пассажиры, несовершеннолетние подростки - вылезали из окон. Водителей привлекли к ответственности, машины забрали на штрафстоянку, в отношении родителей несовершеннолетних также приняли меры.

Добавим, также сегодня в Сети появились видео, на которых запечатлели ДТП с участием выпускников в Жанаозене. Автомобиль вылетел с трассы после неудачного обгона. В полиции подчеркнули, что в результате аварии пострадавших нет. На водителя, пытавшегося совершить обгон, составили административный протокол. Машину водворили на штрафстоянку.

Еще мы писали, что в Астане полиция усиливает меры по охране общественного порядка в преддверии последнего звонка и выпускных. В праздничные дни на территории школ и в местах массового скопления людей будут дежурить усиленные патрульные наряды.

Ранее также сообщалось, что правоохранительные органы усилили контроль и безопасность вблизи учебных заведений и мест массового отдыха детей в Казахстане.