Выпускники устроили переполох в парке в Атырауской области

В городе Кульсары Атырауской области 24 мая группа выпускников забрались на арку в парке "Нурсая" и размахивала флагами. Подростков и их родителей наказали, передает "АкЖайык".

По информации департамента полиции Атырауской области, пятеро выпускников нарушили общественный порядок. Их доставили в отдел полиции.

В отношении подростков составили административные протоколы по ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). А их родителей привлекли к ответственности по ч.1 ст.127 КоАП РК - за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Им назначили штрафы.

Ранее в Сети появилось видео из Алматинской области, запечатлевшее, как автокортеж выпускников устроил беспорядок на БАКАД. Все участники автокортежа, грубо нарушившие правила дорожного движения, были установлены и задержаны. Для привлечения к ответственности в суд направили материалы по 17 нарушениям.

А в Жанаозене выпускники попали в ДТП. В аварии участвовали автомобили Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser 100 и Lexus LX 450, один из которых вылетел с дороги. К счастью, обошлось без пострадавших.

Официальный представитель Минпросвещения ответила, будут ли в этом году проводиться рейды во время выпускных и проверки на сборы денег на мероприятия. В этом году 9-й класс в Казахстане оканчивают 364 тысячи детей, 11-й класс - 217 тысяч.