"Несколько ножевых": подозреваемого в преступлении разыскивают в Алматинской области
Опубликовано:
В Сети распространятся информация, что в Узынагаше неизвестный напал с ножом на другого сельчанина. Заведено дело, подозреваемый разыскивается, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.
Информация о совершении преступления опубликована в Telegram-канале Egov.press. Сообщается, что инцидент произошел в селе Узынагаш Жамбылского района Алматинской области. Предположительно, ранее судимый подозреваемый нанес несколько ножевых ранений другому человеку.
"Потерпевший и подозреваемый несовершеннолетние", - отмечается в посте.
Как сообщили в Департаменте полиции Алматинской, по данному факту зарегистрировано уголовное дело, проводится досудебное расследование.
"В настоящее время ведутся розыскные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого. Полиция осуществляет комплекс следственных и оперативных действий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Виновный будет привлечен к ответственности в соответствии с законом", - отмечается в комментарии.
Накануне сообщалось, что в Алматинской области убили подростка. Подозреваемый задержан, им является одноклассник потерпевшего.
Также в марте в Сарыагашском районе Туркестанской области произошло зверское преступление. Там обнаружили тело 19-летнего парня со следами пыток и множеством ножевых ранений.
А в начале этого года стало известно, что в Костанае убили 16-летнего подростка. Обвинение в убийстве предъявили сожителю матери мальчика, который ранее был неоднократно судим
И в конце прошлого года сообщалось, что в Алматы в ходе ссоры убит 20-летний парень. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2248641-neskolko-nozhevyh-podozrevaemogo-v-prestuplenii-razyskivayut-v-almatinskoy-oblasti/