"Несколько ножевых": подозреваемого в преступлении разыскивают в Алматинской области

В Сети распространятся информация, что в Узынагаше неизвестный напал с ножом на другого сельчанина. Заведено дело, подозреваемый разыскивается, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

Информация о совершении преступления опубликована в Telegram-канале Egov.press. Сообщается, что инцидент произошел в селе Узынагаш Жамбылского района Алматинской области. Предположительно, ранее судимый подозреваемый нанес несколько ножевых ранений другому человеку.

"Потерпевший и подозреваемый несовершеннолетние", - отмечается в посте.

Как сообщили в Департаменте полиции Алматинской, по данному факту зарегистрировано уголовное дело, проводится досудебное расследование.

"В настоящее время ведутся розыскные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого. Полиция осуществляет комплекс следственных и оперативных действий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Виновный будет привлечен к ответственности в соответствии с законом", - отмечается в комментарии.

Накануне сообщалось, что в Алматинской области убили подростка. Подозреваемый задержан, им является одноклассник потерпевшего.

Также в марте в Сарыагашском районе Туркестанской области произошло зверское преступление. Там обнаружили тело 19-летнего парня со следами пыток и множеством ножевых ранений.

А в начале этого года стало известно, что в Костанае убили 16-летнего подростка. Обвинение в убийстве предъявили сожителю матери мальчика, который ранее был неоднократно судим

И в конце прошлого года сообщалось, что в Алматы в ходе ссоры убит 20-летний парень. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.