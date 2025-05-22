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Эзотерика

"Выбросили из окна": полиция Алматы рассказала о ходе расследования гибели Акнар Гульстан

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Уголовное дело на столе
Дело. Иллюстративное фото: polisia.kz

В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что по факту гибели Акнар Гульстан в июле прошлого года возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматы опубликовано заявление о ходе расследования гибели жительницы города.

"В настоящее время проводится всестороннее расследование, направленное на установление полной картины произошедшего. В рамках расследования осуществляется сбор и анализ материалов, допрашиваются свидетели, изучаются видеозаписи, а также выполняются иные предусмотренные законом процессуальные действия.

Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента. Мы искренне разделяем боль и чувство утраты, которые переживают близкие погибшей. Вместе с тем, окончательное процессуальное решение будет принято после получения результатов всех назначенных экспертиз и проведения необходимых следственных действий", - сказано в сообщении.

Как уточнили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, речь идет о расследовании убийства Акнар Гульстан.

Отметим, что именно сегодня мать погибшей после падения с седьмого этажа в Алматы девушки записала обращение к президенту Казахстана. Женщина заявила, что ее дочь выпала с седьмого этажа не сама.

"Доказательства и видеозаписи ясно показывают, что она не сделала этот шаг добровольно. На ее теле были обнаружены следы жестоких пыток. На видео, найденных в ее телефоне, видно, как мою дочь избивают и унижают. На кадрах с камер видеонаблюдения четко видно, как ее выбросили из окна", - заявила мать погибшей.

Также, по ее словам, пропали вещи и деньги дочери. Мать утверждает, что к смерти Акнар могут быть причастны две девушки, которые сейчас на свободе. Они являются гражданками КНР, уточнила она.

В апреле текущего года мы писали, что в Туркестанской области обнаружено тело 38-летней Айгерим Әжекеевой. По словам родственников, ее изнасиловали, жестоко избили и убили.

В феврале этого года мы писали, что в Алматы расследуют убийство 26-летней Айши Хамит. До этого девушка ушла к подруге и пропала, но позже ее тело нашли в сумке на территории дачи.

В декабре прошлого года во дворе многоэтажки Алматы также обнаружили тело женщины в спортивной сумке. Полиция возбудила дело.

Позже очевидцы рассказали, что тело было завернуто в одежду и обмотано скотчем. Сумка находилось в укромном месте, на нее обратили внимание не сразу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2247942-gibel-almatinki-10-mesyacev-nazad-policiya-almaty-vystupila-s-zayavleniem/