"Было страшно даже смотреть": жестокое убийство женщины расследуют в Туркестанской области

В селе Алгабас Туркестанской области обнаружено тело 38-летней Айгерим Әжекеевой. По словам родственников, ее изнасиловали, жестоко избили и убили, сообщает телеканал Otyrar.

По словам матери погибшей, трагедия произошла 28 января этого года. Женщина, занимавшаяся торговлей, утром вышла из дома и не вернулась. По данным телеканала, родственники и односельчане искали ее две недели, а позже окровавленное и обнаженное тело Айгерим было найдено во дворе соседа.

"Внутри все горит, невыносимо больно. У нее спина, низ спины, где почки - все синее. Казалось, будто на теле были следы от ног. Было страшно даже смотреть. Мы долго не могли прийти в себя. До сих пор руки ни на что не поднимаются. Только и делаем, что плачем без конца", - рассказала мама погибшей Мейрамгуль Бердиалиева.

Родственники рассказали, что подозреваемый закопал ее тело и замаскировал место травой, привязав сверху лошадь. Они не верят, что в убийстве замешан один человек.

"Мы не верим, что это сделал один человек. Я думаю, у него были сообщники. Мы требуем найти их. Я сама готовила тело сестры к похоронам. Все лицо синее. Десны и челюсть покрыты кровью. На висках синяки и шишки. Бока, лопатки - все синее. Это не похоже на удушение. Это ложь", - сказала сестра погибшей Ултуар Ажекеева.

По словам родных, Айгерим была активной, заботливой, помогала родителям-инвалидам. После развода с первым мужем, не выдержав насилия, осталась с родными. В последнее время зарабатывала, торгуя во время соревнований по кокпару.

В полиции на данный момент установили одного подозреваемого и возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый - местный житель. Он сразу был взят под стражу. По предварительной информации, преступление произошло на бытовой почве. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование", - прокомментировали произошедшее в департаменте полиции Туркестанской области.

Отмечается, что Мотив убийства пока остается неизвестным. Мать Айгерим заявила, что подозреваемый годами якобы брал товар в долг из магазина дочери и не расплачивался. Стало ли это причиной жестокого убийства, предстоит установить следствию.

В феврале этого года мы писали, что в Алматы расследуют убийство 26-летней Айши Хамит. До этого девушка ушла к подруге и пропала, но позже ее тело нашли в сумке на территории дачи.

В декабре прошлого года во дворе многоэтажки Алматы также обнаружили тело женщины в спортивной сумке. Полиция возбудила дело.

Позже очевидцы рассказали, что тело было завернуто в одежду и обмотано скотчем. Сумка находилось в укромном месте, на нее обратили внимание не сразу.