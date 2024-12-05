В Алматы нашли тело женщины, полиция взялась за расследование

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали информацию о том, что в одном из районов мегаполиса найдено тело женщины, передает NUR.KZ. Возбуждено уголовное дело.

В Instagram-аккаунте Almatinec_life02 чуть более часа назад было опубликовано видео с информацией о том, что по адресу Физкультурная, 17 в Алматы было найдено тело человека. На видео видно оцепленную полицейскими территорию.

"В районе первой Алматы нашли труп женщины в пакете. Приблизительный возраст - 45-50 лет", - написано в описании к видео.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ предоставили комментарий.

"По данному факту управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств.

Иная информация в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", - сообщили в ДП.

Отметим, что сегодня в Шетском районе Карагандинской области на одной из ферм было найдено тело 45-летней женщины. По данному факту также возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что причиной смерти женщины стала асфиксия, вызванная закрытием просвета дыхательных путей желудочным содержимым.

В июле текущего года в Алматы нашли тело женщины возле одной из больниц. Тогда в полиции также рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

В июне этого года тело молодой женщины нашли в Алматы. Тогда стало известно, что на погибшей не было одежды.