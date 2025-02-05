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Эзотерика

"Думали, ее украли замуж": тело пропавшей в Алматы девушки нашли в сумке на даче (видео)

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Айша Хамит
Айша Хамит. Кадр из сюжета: телеканал КТК

В Алматы расследуют убийство 26-летней Айши Хамит. Два месяца назад девушка ушла к подруге и пропала, недавно ее тело нашли в сумке на территории дачи, передает сайт телеканала КТК.

Семья Айши Хамит живете в селе Кырбалтабай Алматинской области.

Как рассказали родные девушки журналистам, Айша пропала при весьма загадочных обстоятельствах. Девушка отправилась на вечеринку в честь дня рождения подруги в Алматы. А вечером написала сестре, что ее украл жених. И больше не связь не выходила.

"В последних сообщениях сестра писала, что парень украл ее. Якобы мобильный телефон у него в руках. Мы звонили. Они сбрасывали. Айша рассказывала, что он давал ей деньги на дорогу и дарил подарки. Даже обещал жениться. Мы думали, что ее украли замуж", - рассказала Асия Хамит.

Родные начали волноваться, когда Айша отключила телефон. Пропавшую девушку искали родственники, полицейские и волонтеры. Позже правоохранители вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался тот самый жених. По словам сестры погибшей, парень задушил Айшу. А тело закопал в дачном массиве.

Территория дачного массива недалеко от центра города. На ней обнаружили тело человека. Оно лежало в хозяйственной сумке, которая была закопана в снегу. По словам родственников, останки Айши удалось найти только спустя два месяца после исчезновения девушки.

Айша Хамит работала учителем казахского языка и литературы. Также ухаживала за своей больной сестрой. В социальных сетях Айша нашла лекаря. И в офисе знахаря познакомилась с предполагаемым преступником.

Как рассказывают родственники убитой, подозреваемый оказывал Айше знаки внимания. А после оформил на нее кредиты – свыше 2 миллионов тенге. Когда девушка потребовала вернуть долг, злоумышленник решил с ней расправиться. 

"Оказывается, во время последней встречи моя сестренка требовала вернуть деньги. Айша сказала ему, что расскажет все родителям. Пригрозила, что обратится в полицию. И тогда он задушил ее на съемной квартире. Насколько я знаю, он издевался над ней", - поделилась Асия.

В качестве подозреваемого проходит 19-летний уроженец Туркестанской области. Сейчас он в изоляторе временного содержания.

"По факту убийства управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Другие обстоятельства устанавливаются", - прокомментировали в полиции Алматы.

Однако родственники убитой считают, такое зверское убийство один человек совершить не мог. Они уверены, преступников может быть больше.

"Подозреваемый отрицал свою вину. А позже признался в убийстве и даже показал место, где закопал сумку с телом моей сестренки. Когда раскапывали яму, четверо мужчин с трудом подняли ее.

Мы считаем, это преступление совершили несколько человек. Одежду сняли. Труп сложили в сумку. Они убили ее, как скотину. Поэтому мы требуем, чтобы все виновные понесли наказание", - заявил брат погибшей Табигат Алибек.

В полиции по факту убийства завели уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы. 

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2218002-dumali-ee-ukrali-zamuzh-telo-propavshey-v-almaty-devushki-nashli-v-sumke-na-dache-video/