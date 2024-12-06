Тело женщины нашил в сумке в Алматы: стали известны подробности

Накануне в Алматы обнаружили тело женщины в сумке. Полиция начала расследование, а очевидцы рассказали подробности произошедшего, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, тело женщины было обнаружено во дворе многоэтажного дома по улице Физкультурная. Люди рассказали журналистам, что тело было завернуто в одежду и обмотано скотчем.

Сумка находилось в укромном месте. По словам очевидцев, на нее обратили внимание не сразу. Теперь жители улицы потеряли покой.

"С балкона увидела: три машины полицейских было, сумка стояла. Большая сумка – там был труп женщины. Наверное, убийство. Мне кажется, домашнее. Потому что, ну, в сумку кто положит труп?"- рассказала одна из жительниц двора.

Об убитой известно немного: говорят, женщину звали Гаухар, ей было 39. Местные утверждают, она жила неподалеку от места убийства. По району стали расползаться страшные слухи: якобы тело расчленили.

"Два дня она стояла, эта сумка, здесь. Когда они открыли, обнаружили, что там расчлененное тело было. Мужчина или женщина – мы не знаем. Было очень много народу, да. Ой, машин было: полицейские, лаборатория. Потом милиция ходила, нас всех переписывала", - рассказала другая жительница.

Ернат Багаев давно живет в этом районе. Говорит: дворы давно облюбовали алкоголики и наркоманы. Он одним из первых увидел страшную находку.

"Подошли. Здесь баул лежал с телом. Меня вызвали понятым первым. При вскрытии сложена как эмбрион она, в пакеты завернута, ремнем от пальто своего завязана, чулками. И в баул со скотчем положили.

Я не знаю, может, она выпила, интоксикацию получила. Они решили избавиться. Ну, здесь такой контингент, район. Они здесь иногда ходили пьяные, под воздействием. Какие-то разборки устраивали", - поделился Ернат Багаев.

В полиции начали расследование по факту убийства. Другие подробности не раскрывают, ссылаясь на статью о неразглашении.

Для расследования уголовного дела создали следственно-оперативную группу. Сейчас полицейские разыскивают преступника. Ему может грозить от восьми до 15 лет тюрьмы.

Источник: КТК

Отметим, что вчера в Карагандинской области на одной из ферм было найдено тело 45-летней женщины. По данному факту также возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что причиной смерти женщины стала асфиксия.

В июле текущего года в Алматы нашли тело женщины возле одной из больниц. Тогда в полиции также рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

В июне этого года тело молодой женщины нашли в Алматы. Тогда стало известно, что на погибшей не было одежды.