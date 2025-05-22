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Эзотерика

"Выбросили из окна": мама погибшей в Алматы девушки обратилась к Токаеву

Опубликовано:

Гулистан Хамит
Гулистан Хамит. Кадр из видео: instagram.com/justice_for_aqnar

Мать погибшей после падения с седьмого этажа в Алматы девушки записала обращение к президенту Казахстана - оно было опубликовано в профиле justice_for_aqnar в Instagram, передает NUR.KZ.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, я, Гульстан Камит, обращаюсь к вам как обычная мать, женщина, переживающая горе. Я мать девочки по имени Акнар, которая погибла при загадочных обстоятельствах в Алматы 20 июля 2024 года", - обратилась она.

Женщина утверждает, что ее дочь выпала с седьмого этажа не сама.

"Доказательства и видеозаписи ясно показывают, что она не сделала этот шаг добровольно. На ее теле были обнаружены следы жестоких пыток. На видео, найденных в ее телефоне, видно, как мою дочь избивают и унижают. На кадрах с камер видеонаблюдения четко видно, как ее выбросили из окна", - заявила мать погибшей.

Также, по ее словам, пропали вещи и деньги дочери.

Мать утверждает, что к смерти Акнар могут быть причастны две девушки, которые сейчас на свободе. Они являются гражданками КНР, уточнила она.

"Следственные органы и прокуратура города Алматы не проводят должного расследования, считая данное дело преступлением небольшой тяжести - доведением до самоубийства. Несмотря на все доказательства и свидетельские показания, ход дела остается неизменным, а подозреваемые остаются без наказания", - заявила она.

Женщина просит президента дать поручение о пересмотре расследования по статьям 99 ("Убийство") и 126 ("Незаконное лишение свободы") УК РК, передать расследование следователям из Астаны и посодействовать в задержании тех, кто может быть причастен к трагедии.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП сообщили, что по данному факту следственным управлением ДП города Алматы возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводится всестороннее расследование, направленное на установление полной картины произошедшего. В рамках расследования осуществляется сбор и анализ материалов, опрашиваются свидетели, изучаются видеозаписи, а также выполняются иные предусмотренные законом процессуальные действия. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента", - сообщили в ведомстве.

По его итогам будет принято решение в рамках действующего законодательства.

Как пишет газета "Время", трагедия произошла в прошлом году в Алматы. Очевидцы заявляют, что девушка выпала из окна седьмого этажа многоэтажки. Скончалась она в больнице.

В полиции возбудили дело о доведении до самоубийства, однако мать погибшей не верит в эту версию. Женщина заявляет, что ее дочь перед смертью били ее же пьяные подруги. По словам женщины издевательства записывали на телефон самой погибшей.

На прошедшей недавно в Алматы пресс-конференции она продемонстрировала страшные кадры.

Издание отмечает, что медэкспертиза обнаружила на теле погибшей девушки травмы не только от падения.

Мать требует, чтобы дело переквалифицировали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2247777-vybrosili-iz-okna-mama-pogibshey-v-almaty-devushki-obratilas-k-tokaevu/