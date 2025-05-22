Учитель ткнул школьника в Павлодаре: полиция не нашла нарушений и прекратила дело

В Департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что дело в отношении учителя, который ткнул в школьника неизвестным предметом, прекращено, передает NUR.KZ.

В январе текущего года мы писали, что в Сети распространяли видео, на котором учитель, проходя мимо, тыкает неизвестным предметом в ученика. Тогда в отделе образования акимата Павлодара сообщили, что на уроке алгебры учитель математики, проходя мимо ученика, который стоял у доски, ткнул его неизвестным предметом. Урок проводился в кабинете, в котором установлена камера видеонаблюдения.

Тогда отмечалось, что школьная медицинская сестра осмотрела ребенка - на теле мальчика не было никаких следов укола. Также мальчика осмотрела бригада скорой помощи, которая установила целостность кожных покровов.

Сегодня корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области сообщили, что расследование прекращено.

"Производство по материалу досудебного расследования прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения, что подтверждается заключением судебно-медицинской экспертизы, протоколом допроса эксперта, проводившего освидетельствование несовершеннолетнего и просмотра видеозаписью кабинета, в ходе которого каких-либо фактов причинения телесных повреждений несовершеннолетнему не установлены", - сказано в сообщении.

Стоит добавить, что педагог якобы "сам был расстроен своим поступком, просил прощения у родителей". По данным местного издания Pavlodarnews.kz, учителя после инцидента уволили.

В декабре 2024 года в Сети появилось видео из школы в Павлодаре, на котором видно, что ученик встал на стул и начал выкрикивать фразы, а подошедший мужчина применил к нему силу. Ситуацию прокомментировали в отделе образования Павлодара.

"Во время урока физики учащийся школы, поспорив с одноклассниками, встал на стул и начал кричать, копируя трендовый звук из TikTok. На замечания учителя не реагировал. Учитель физики подошел и применил силу по отношению к ученику", - сообщили в ведомстве.

Также ранее в Сети появилось видео, на котором, предположительно, учитель сельской школы в Акмолинской области ударил ученика во время урока. В полиции региона сообщили, что начата проверка, но отметили, что заявлений в полицию по факту неправомерных действий со стороны учителя не поступало.

А в Караганде преподавателя колледжа сняли на видео во время избиения студентов. Сообщалось, что он отвешивал оплеухи и бил их кулаком в живот во время занятий. Таким методом, по всей вероятности, педагог пытался наладить дисциплину в учебном заведении. По данному факту было начато досудебное расследование, рассказали в ДП. В итоге почетного преподавателя колледжа уволили со скандалом.