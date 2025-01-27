Top.Mail.Ru
Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Уголовное дело завели после инцидента с участием ученика и учителя в школе Павлодара

Опубликовано:

Кабинет в школе
Школа. Иллюстративное фото: Valeriy Lushchikov / Getty Images

В Сети распространяется видео, на котором учитель, проходя мимо, тыкает неизвестным предметом в ученика. На видео отреагировали в полиции и отделе образования Павлодара, передает NUR.KZ.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в отделе образования акимата Павлодара, инцидент произошел в средней школе города Павлодар.

"Действительно, на 4 уроке алгебры учитель математики, проходя мимо ученика, который стоял у доски, ткнул его неизвестным предметом. Урок проводился в кабинете, в котором установлена камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как учитель подходит к шкафу и откручивает шуруп, которым впоследствии ткнул ученика. Школьная медицинская сестра осмотрела ребенка - на теле мальчика нет никаких следов укола. Также мальчика осмотрела бригада скорой помощи, которая установила целостность кожных покровов", - отмечается в сообщении регионального ведомства.

Здесь также отметили, что педагог якобы "сам был расстроен своим поступком, просил прощения у родителей".

В отделе образования сообщили, что в данное время проводятся разбирательства в отделе полиции, обстоятельства выясняются.

В пресс-службе ДП Павлодарской области также отреагировали на инцидент.

"Сотрудниками полиции по факту нанесения побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль в отношении заведомо несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются", - сообщили в полиции.

По данным местного издания Pavlodarnews.kz, учителя после инцидента уволили.

В декабре мы писали, что в Сети появилось видео из школы в Павлодаре, на котором видно, что ученик встал на стул и начал выкрикивать фразы, а подошедший мужчина применил к нему силу. Ситуацию прокомментировали в отделе образования Павлодара.

"Во время урока физики учащийся школы, поспорив с одноклассниками, встал на стул и начал кричать, копируя трендовый звук из TikTok. На замечания учителя не реагировал. Учитель физики подошел и применил силу по отношению к ученику", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, по факту было проведено служебное расследование. Администрация школы встретилась с родителями мальчика, была проведена беседа и с самим школьником. Претензий со стороны мамы и ребенка нет.

Также ранее в Сети появилось видео, на котором, предположительно, учитель сельской школы в Акмолинской области ударил ученика во время урока. В полиции региона сообщили, что начата проверка, но отметили, что заявлений в полицию по факту неправомерных действий со стороны учителя не поступало.

А в Караганде преподавателя колледжа сняли на видео во время избиения студентов. Сообщалось, что он отвешивал оплеухи и бил их кулаком в живот во время занятий. Таким методом, по всей вероятности, педагог пытался наладить дисциплину в учебном заведении. По данному факту было начато досудебное расследование, рассказали в ДП. В итоге почетного преподавателя колледжа уволили со скандалом.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2215596-ugolovnoe-delo-zaveli-posle-incidenta-s-uchastiem-uchenika-i-uchitelya-v-shkole-pavlodara-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie