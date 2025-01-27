Уголовное дело завели после инцидента с участием ученика и учителя в школе Павлодара

В Сети распространяется видео, на котором учитель, проходя мимо, тыкает неизвестным предметом в ученика. На видео отреагировали в полиции и отделе образования Павлодара, передает NUR.KZ.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в отделе образования акимата Павлодара, инцидент произошел в средней школе города Павлодар.

"Действительно, на 4 уроке алгебры учитель математики, проходя мимо ученика, который стоял у доски, ткнул его неизвестным предметом. Урок проводился в кабинете, в котором установлена камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как учитель подходит к шкафу и откручивает шуруп, которым впоследствии ткнул ученика. Школьная медицинская сестра осмотрела ребенка - на теле мальчика нет никаких следов укола. Также мальчика осмотрела бригада скорой помощи, которая установила целостность кожных покровов", - отмечается в сообщении регионального ведомства.

Здесь также отметили, что педагог якобы "сам был расстроен своим поступком, просил прощения у родителей".

В отделе образования сообщили, что в данное время проводятся разбирательства в отделе полиции, обстоятельства выясняются.

В пресс-службе ДП Павлодарской области также отреагировали на инцидент.

"Сотрудниками полиции по факту нанесения побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль в отношении заведомо несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются", - сообщили в полиции.

По данным местного издания Pavlodarnews.kz, учителя после инцидента уволили.

В декабре мы писали, что в Сети появилось видео из школы в Павлодаре, на котором видно, что ученик встал на стул и начал выкрикивать фразы, а подошедший мужчина применил к нему силу. Ситуацию прокомментировали в отделе образования Павлодара.

"Во время урока физики учащийся школы, поспорив с одноклассниками, встал на стул и начал кричать, копируя трендовый звук из TikTok. На замечания учителя не реагировал. Учитель физики подошел и применил силу по отношению к ученику", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, по факту было проведено служебное расследование. Администрация школы встретилась с родителями мальчика, была проведена беседа и с самим школьником. Претензий со стороны мамы и ребенка нет.

Также ранее в Сети появилось видео, на котором, предположительно, учитель сельской школы в Акмолинской области ударил ученика во время урока. В полиции региона сообщили, что начата проверка, но отметили, что заявлений в полицию по факту неправомерных действий со стороны учителя не поступало.

А в Караганде преподавателя колледжа сняли на видео во время избиения студентов. Сообщалось, что он отвешивал оплеухи и бил их кулаком в живот во время занятий. Таким методом, по всей вероятности, педагог пытался наладить дисциплину в учебном заведении. По данному факту было начато досудебное расследование, рассказали в ДП. В итоге почетного преподавателя колледжа уволили со скандалом.