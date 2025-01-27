Уголовное дело завели после инцидента с участием ученика и учителя в школе Павлодара
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В Сети распространяется видео, на котором учитель, проходя мимо, тыкает неизвестным предметом в ученика. На видео отреагировали в полиции и отделе образования Павлодара, передает NUR.KZ.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в отделе образования акимата Павлодара, инцидент произошел в средней школе города Павлодар.
"Действительно, на 4 уроке алгебры учитель математики, проходя мимо ученика, который стоял у доски, ткнул его неизвестным предметом. Урок проводился в кабинете, в котором установлена камера видеонаблюдения.
На кадрах видно, как учитель подходит к шкафу и откручивает шуруп, которым впоследствии ткнул ученика. Школьная медицинская сестра осмотрела ребенка - на теле мальчика нет никаких следов укола. Также мальчика осмотрела бригада скорой помощи, которая установила целостность кожных покровов", - отмечается в сообщении регионального ведомства.
Здесь также отметили, что педагог якобы "сам был расстроен своим поступком, просил прощения у родителей".
В отделе образования сообщили, что в данное время проводятся разбирательства в отделе полиции, обстоятельства выясняются.
В пресс-службе ДП Павлодарской области также отреагировали на инцидент.
"Сотрудниками полиции по факту нанесения побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль в отношении заведомо несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются", - сообщили в полиции.
По данным местного издания Pavlodarnews.kz, учителя после инцидента уволили.
В декабре мы писали, что в Сети появилось видео из школы в Павлодаре, на котором видно, что ученик встал на стул и начал выкрикивать фразы, а подошедший мужчина применил к нему силу. Ситуацию прокомментировали в отделе образования Павлодара.
"Во время урока физики учащийся школы, поспорив с одноклассниками, встал на стул и начал кричать, копируя трендовый звук из TikTok. На замечания учителя не реагировал. Учитель физики подошел и применил силу по отношению к ученику", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, по факту было проведено служебное расследование. Администрация школы встретилась с родителями мальчика, была проведена беседа и с самим школьником. Претензий со стороны мамы и ребенка нет.
Также ранее в Сети появилось видео, на котором, предположительно, учитель сельской школы в Акмолинской области ударил ученика во время урока. В полиции региона сообщили, что начата проверка, но отметили, что заявлений в полицию по факту неправомерных действий со стороны учителя не поступало.
А в Караганде преподавателя колледжа сняли на видео во время избиения студентов. Сообщалось, что он отвешивал оплеухи и бил их кулаком в живот во время занятий. Таким методом, по всей вероятности, педагог пытался наладить дисциплину в учебном заведении. По данному факту было начато досудебное расследование, рассказали в ДП. В итоге почетного преподавателя колледжа уволили со скандалом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2215596-ugolovnoe-delo-zaveli-posle-incidenta-s-uchastiem-uchenika-i-uchitelya-v-shkole-pavlodara-video/