Рукоприкладство учителя в казахстанской школе попало на видео

В Сети появилось видео, на котором, предположительно, учитель школы в Акмолинской области ударил ученика во время урока. В полиции региона сообщили, что начата проверка, передает NUR.KZ.

Видео с рукоприкладством опубликовано в Instagram-паблике zhaloby.astana. Судя по кадрам мужчина, вероятно, педагог, поднимает руку на школьника. Действие происходит в одном из кабинетов учреждения.

В посте под видео автор утверждает, что инцидент произошел в общеобразовательной школе села Кабанбай батыра в Акмолинской области. На кадрах якобы преподаватель труда, а перед ним - ученики 8 класса.

"Департамент полиции сообщает, что по данный факт зарегистрирован в книге учета информации и отделом полиции Целиноградского района начата проверка. Также сообщаем, что заявлений в полицию по факту неправомерных действий со стороны учителя не поступало", - говорится в сообщении ДП Акмолинской области под видео.

Зимой мы писали о конфликте между учителем и учеником в школе Алматинской области. На видео попал конфликт преподавателя-мужчины и ученика. Словесная перепалка в итоге перерастает в рукоприкладство со стороны педагога по отношению к ученику. Судя по кадрам, мужчина сильно дергает ребенка за руку. Тогда в полиции сообщили, что в отношении учителя составлен протокол.

Ранее в Мангистау в одной из частных школ разгорелся скандал: учительница начальных классов била малышей указкой. Молодой педагог в итоге уволилась.

В сентябре прошлого года мы сообщали о случае, когда преподаватель колледжа отшлепал студента в Павлодаре. Преподаватель монтажного колледжа несколько раз ударил ученика по ягодицам "в воспитательных целях". Его также уволили.

В октябре скандал с участием учительницы произошел в одной из школ Акмолинской области. Там учительница, судя по видео, разлетевшимся в Сети, поднимает школьника из-за парты, отводит к доске и несколько раз ударяет головой об нее. Позже учительница была уволена. А директора учебного заведения привлекли к дисциплинарной ответственности.

В том же месяце аналогичный инцидент произошел в Алматы, где учителя физкультуры обвинили в избиении ребенка. Инцидент комментировали в полиции.

В декабре мы писали о том, что в Алматинской области учительницу младших классов обвинили в жестоком обращении с ребенком. После обнародования видео с камер наблюдения на нее было заведено уголовное дело. По словам матери пострадавшего ребенка, сын рассказал ей, что учитель его сильно толкнула, после чего он упал и ударился головой.

Позже данным инцидентом заинтересовались в Министерстве просвещения. После публикации скандального видео в соцсетях педагога уволили. Завуч тоже сменила место работы, а мать перевела ребенка в другую школу.