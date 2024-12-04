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"Применил силу к ученику": павлодарского учителя физики уволили после удара в живот

Опубликовано:

Кабинет в школе
Школа. Иллюстративное фото: Valeriy Lushchikov / Getty Images

В Сети появилось видео из школы в Павлодаре, на котором видно, что ученик встал на стул и начал выкрикивать фразы, а подошедший мужчина применил к нему силу, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах, размещенных в Telegram-канале "Типичный Павлодар - шок tipavlo" можно увидеть, как ученик во время урока начинает выкрикивать с места, затем встает на стул и при этом продолжает кричать. В этот момент к нему подходит мужчина и ударяет в живот.

Ситуацию прокомментировали в отделе образования Павлодара.

"Во время урока физики учащийся школы, поспорив с одноклассниками, встал на стул и начал кричать, копируя трендовый звук из TikTok. На замечания учителя не реагировал. Учитель физики подошел и применил силу по отношению к ученику", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, по факту было проведено служебное расследование. Администрация школы встретилась с родителями мальчика, была проведена беседа и с сами школьником. Претензий со стороны мамы и ребенка нет.

Между тем трудовой договор с учителем физики школа все же расторгла.

Ранее в Сети появилось видео, на котором, предположительно, учитель сельской школы в Акмолинской области ударил ученика во время урока. В полиции региона сообщили, что начата проверка, но отметили, что заявлений в полицию по факту неправомерных действий со стороны учителя не поступало.

А в Караганде преподавателя колледжа сняли на видео во время избиения студентов. Сообщалось, что он отвешивал оплеухи и бил их кулаком в живот во время занятий.

Таким методом, по всей вероятности, педагог пытался наладить дисциплину в учебном заведении. По данному факту было начато досудебное расследование, рассказали в ДП.

В итоге почетного преподавателя колледжа уволили со скандалом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195918-primenil-silu-k-ucheniku-pavlodarskogo-uchitelya-fiziki-uvolili-posle-udara-v-zhivot/

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