"Применил силу к ученику": павлодарского учителя физики уволили после удара в живот
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В Сети появилось видео из школы в Павлодаре, на котором видно, что ученик встал на стул и начал выкрикивать фразы, а подошедший мужчина применил к нему силу, передает корреспондент NUR.KZ.
На кадрах, размещенных в Telegram-канале "Типичный Павлодар - шок tipavlo" можно увидеть, как ученик во время урока начинает выкрикивать с места, затем встает на стул и при этом продолжает кричать. В этот момент к нему подходит мужчина и ударяет в живот.
Ситуацию прокомментировали в отделе образования Павлодара.
"Во время урока физики учащийся школы, поспорив с одноклассниками, встал на стул и начал кричать, копируя трендовый звук из TikTok. На замечания учителя не реагировал. Учитель физики подошел и применил силу по отношению к ученику", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, по факту было проведено служебное расследование. Администрация школы встретилась с родителями мальчика, была проведена беседа и с сами школьником. Претензий со стороны мамы и ребенка нет.
Между тем трудовой договор с учителем физики школа все же расторгла.
Ранее в Сети появилось видео, на котором, предположительно, учитель сельской школы в Акмолинской области ударил ученика во время урока. В полиции региона сообщили, что начата проверка, но отметили, что заявлений в полицию по факту неправомерных действий со стороны учителя не поступало.
А в Караганде преподавателя колледжа сняли на видео во время избиения студентов. Сообщалось, что он отвешивал оплеухи и бил их кулаком в живот во время занятий.
Таким методом, по всей вероятности, педагог пытался наладить дисциплину в учебном заведении. По данному факту было начато досудебное расследование, рассказали в ДП.
В итоге почетного преподавателя колледжа уволили со скандалом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195918-primenil-silu-k-ucheniku-pavlodarskogo-uchitelya-fiziki-uvolili-posle-udara-v-zhivot/