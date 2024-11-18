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Раздавал пощечины: стали известны подробности рукоприкладства учителя в Караганде

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Преподаватель ударил ученика
Преподаватель. Кадр из видео: КТК

Почетного преподавателя колледжа уволили со скандалом после появления в Сети видео - на кадрах мужчина занимался рукоприкладством, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что пощечинами преподаватель хотел успокоить студентов второго курса специальности "Защита от ЧС". Происходящее попало на видео и разлетелось в Сети.

Отмечается, что педагог работал в колледже с момента основания - больше 25 лет. В сентябре ушел на пенсию, однако остался преподавать профильный предмет.

После случившегося на собрании он извинился перед студентами и родителями. Взрослые потребовали уволить героя видеоролика по статье.

"Дети больше как-то отнекиваются, отшучиваются. Где-то согласны с тем, что им неоднократно было сделано замечание о том, что они нарушали тишину и порядок, где-то стульями гремели. На замечания они с первого раза не откликнулись, и преподаватель зашел в аудиторию и применил такие незаконные методы воспитания. От уголовного разбирательства по статье 140, части 2 родители отказались в связи с примирением сторон", - прокомментировал ситуацию замдиректора по воспитательной работе Карагандинского высшего политехнического колледжа Азамат Екижанов.

Источник: КТК

Ранее мы писали, что в Караганде преподавателя колледжа сняли на видео во время избиения студентов. Сообщалось, что он отвешивал оплеухи студентам и бил их кулаком в живот во время занятий. Таким методом, по всей вероятности, педагог пытался наладить дисциплину в учебном заведении.

По данному факту было начато досудебное расследование, сообщили в ДП.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2189166-razdaval-poshchechiny-stali-izvestny-podrobnosti-rukoprikladstva-uchitelya-v-karagande/

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