Преподавателя колледжа в Караганде уволят после скандального видео

В Караганде преподавателя колледжа сняли на видео во время избиения студентов. По данному факту начато досудебное расследование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Информация и видео с рукоприкладством со стороны преподавателя распространились в мессенджере. Сообщается, что он отвешивал оплеухи студентам и бил их кулаком в живот во время занятий. Таким методом, по всей вероятности, педагог пытался наладить дисциплину в учебном заведении.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе управления образования. По данным ведомства, педагог будет уволен.

"Данный преподаватель вообще на пенсии, но у него есть немного часов. Его уволят. Он принес извинения детям и родителям. От имени колледжа будет подано заявление в департамент полиции. Администрация колледжа будет встречаться с родителями", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ДП Карагандинской области отметили, что по факту рукоприкладства начато досудебное расследование. Обстоятельства происшествия будут выясняться.

Ранее сообщалось, что учитель школы в Акмолинской области ударил ученика во время урока. В полиции региона сообщили, что начата проверка. Видео с рукоприкладством было опубликовано в Instagram-паблике zhaloby.astana.

Также мы рассказывали о том, что полицейские возбудили административное производство в отношении преподавателя, который несколько раз ударил студента по ягодицам в одном из колледжей Павлодара.