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Конфликт с применением биты: жителей Астаны арестовали за неудачную рекламу

Опубликовано:

Мужик битой бьет машину
Драка в Астане. Кадр из видео: instagram.com/astana_typical

В Астане на 15 суток арестовали двух мужчин, которые для рекламного ролика сняли постановочный конфликт с применением биты, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов города.

Как сообщается в Telegram-канале судов Астаны, в столице рассмотрены дела в отношении двух казахстанцев за нарушение общественного порядка.

" И. и А., находясь в Астане по проспекту Туран, на стоянке "Астана-Арена", снимая рекламный видеоролик, который впоследствии был размещен в Instagram, выразили неуважение к окружающим, нарушив общественный порядок и спокойствие физических лиц.

Из видеозаписи следует, что между гр. И. и А. произошел конфликт, впоследствии которого И., используя биту, разбил лобовое стекло на транспортном средстве А. Данный факт был зарегистрирован в УП района Есиль на основании видеозаписи, опубликованной в социальной сети", - сказано в сообщении суда.

Отмечается, что правонарушители на судебном заседании вину признали полностью, в содеянном раскаялись. Постановлениями суда И. и А. признаны виновными и арестованы сроком на 15 суток.

"Мера взыскания назначена с учетом степени и характера совершенного деяния, отрицательно влияющего на общественность и направленного на проявление неуважения к обществу, выразившегося в неподобающем поведении", - добавили в суде.

Напомним, ранее в Сети опубликовали видео, на кадрах которого видно два автомобиля без регистрационных государственных номеров. Водители авто устроили драку с применением биты. Однако в тот момент очевидцы не знали, что речь идет о рекламном ролике.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

В начале этого месяца мы писали, что полиция Алматы разыскивает мужчин, устроивших драку прямо на проезжей части по проспекту Назарбаева.

Также в апреле этого года в Астане оштрафовали двух водителей, которые не поделили дорогу и устроили драку прямо на проезжей части. В марте в суде Астаны рассмотрели дело в отношении двух водителей, которые устроили драку прямо на проезжей части. Тогда оба были арестованы на 10 суток.

В конце прошлого года мы писали, что в Шымкенте было начато уголовное дело по факту драки водителей на дороге, в результате которой один человек получил травмы.

Также ранее в Сети появилось видео того, как двое водителей повздорили, а затем и подрались - посреди дороги в Алматы. Инцидент прокомментировали в полиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2246733-konflikt-s-primeneniem-bity-zhiteley-astany-arestovali-za-neudachnuyu-reklamu/