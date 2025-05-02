Ожесточенная драка двух мужчин на проезжей части в Алматы попала на видео

Полиция Алматы разыскивает мужчин, устроивших драку прямо на проезжей части по проспекту Назарбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП мегаполиса.

В Telegram-канале Kris_p_almaty_kz опубликовали видео, на кадрах которого зафиксирована драка между двумя мужчинами прямо посреди проезжей части - в момент конфликта рядом проезжают другие автомобили, также слышен громкий детский плач.

На кадрах видно, что один мужчина старается остановить драку. Уточняется, что инцидент произошел по проспекту Назарбаева.

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В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что по факту конфликта управлением полиции Медеуского района проводится проверка.

"Участники инцидента будут установлены, их действия получат соответствующую правовую оценку. Несмотря на то, что вызовов на пульт 102 не поступало, полицейские отреагировали незамедлительно.

Полиция призывает граждан соблюдать нормы закона и общепринятые правила поведения в обществе, не поддаваться эмоциям и в любой конфликтной ситуации действовать в рамках правового поля", - сказано в сообщении.

Напомним, несколько дней назад в Астане оштрафовали двух водителей, которые не поделили дорогу и устроили драку прямо на проезжей части.

В марте в суде Астаны рассмотрели дело в отношении двух водителей, которые устроили драку прямо на проезжей части. Тогда оба были арестованы на 10 суток.

В декабре прошлого года мы писали, что в Шымкенте было начато уголовное дело по факту драки водителей на дороге, в результате которой один человек получил травмы.

Также в конце прошлого года в Сети появилось видео того, как двое водителей повздорили, а затем и подрались - посреди дороги в Алматы. Инцидент прокомментировали в полиции.

До этого в Астане было рассмотрено дело в отношении двух водителей, которые на проезжей части также устроили драку.