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Водители устроили драку на дороге в Шымкенте

Опубликовано:

Драка в Шымкенте
Драка. Фото: polisia.kz

В Шымкенте уголовное дело начато по факту драки водителей на дороге, в результате которой один человек получил телесные повреждения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в социальных сетях распространилась видеозапись конфликта между автомобилистами на одной из улиц Шымкента.

Случай прокомментировал начальник департамента полиции города Нурлан Алмасбеков. Со слов главы ведомства, в результате ссоры один из водителей получил телесные повреждения.

По данному факту зарегистрировали уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Алмасбеков напомнил, что для укрепления безопасности граждан законом ужесточена ответственность за любые проявления насилия, криминализированы умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои.

Ранее в Сети появилось видео того, как двое водителей повздорили, а затем и подрались посреди дороги в Алматы. В управлении полиции Алатауского района отметили, что участники конфликта и его обстоятельства устанавливаются.

Также в Караганде конфликт на дороге привел к драке. Сотрудники полиции установили участников инцидента. Ими оказались двое жителей города. В отношении одного из них начали досудебное расследование.

В Астане рассмотрели административное дело в отношении двух водителей, которые на проезжей части устроили драку и нарушили общественный порядок. В ходе судебного заседания правонарушители свою вину полностью признали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195957-voditeli-ustroili-draku-na-doroge-v-shymkente/

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