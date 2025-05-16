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Конфликт водителей с применением биты попал на видео в Астане

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Мужик битой бьет машину
Драка в Астане. Кадр из видео: instagram.com/astana_typical

Полиция устанавливает участников конфликта, произошедшего на парковке столичного стадиона "Астана арена". Один из мужчин в ходе конфликта применил предмет, похожий на биту, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Astana_typical опубликовали видео, на кадрах которого видно два автомобиля без регистрационных государственных номеров. В какой-то момент водители, судя по всему, не поделили дорогу и начали сигналить друг другу.

Далее видно, как из одного автомобиля выходит водитель, а из другой машины вышли двое мужчин. После этого водитель внедорожника достал из салона предмет, похожий на биту, и ударил одного из мужчин, который упал на землю. После этого водитель внедорожника начал бить по лобовому стеклу вторую машину.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Астаны сообщили, что по данному факту участники инцидента устанавливаются.

"По результатам проверки будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством", - заявили в ДП.

В начале этого месяца мы писали, что полиция Алматы разыскивает мужчин, устроивших драку прямо на проезжей части по проспекту Назарбаева.

Также в апреле этого года в Астане оштрафовали двух водителей, которые не поделили дорогу и устроили драку прямо на проезжей части. В марте в суде Астаны рассмотрели дело в отношении двух водителей, которые устроили драку прямо на проезжей части. Тогда оба были арестованы на 10 суток.

В конце прошлого года мы писали, что в Шымкенте было начато уголовное дело по факту драки водителей на дороге, в результате которой один человек получил травмы.

Также ранее в Сети появилось видео того, как двое водителей повздорили, а затем и подрались - посреди дороги в Алматы. Инцидент прокомментировали в полиции.

До этого в Астане было рассмотрено дело в отношении двух водителей, которые на проезжей части также устроили драку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2245545-konflikt-voditeley-avto-bez-gosnomerov-s-primeneniem-bity-snyali-na-video-v-astane/