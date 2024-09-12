Водители устроили драку в Астане: один из нарушителей оказался военнослужащим

В Астане рассмотрено дело в отношении двух водителей, которые на проезжей части устроили драку, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы.

В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны рассмотрено дело в отношении двух мужчин за совершение мелкого хулиганства, сообщает пресс-служба судов города в Telegram-канале.

Мужчины, по данным суда, устроили драку на проезжей части дороги и нарушили общественный порядок. В ходе судебного заседания правонарушители свою вину полностью признали.

"Судом правонарушитель А. признан виновным в совершении мелкого хулиганства и подвергнут адмвзысканию в виде ареста сроком на 10 суток.

Гражданин К. является военнослужащим и находился при исполнении служебных обязанностей, в связи с этим суд признал его виновным и направил материалы дела по месту прохождения военной службы для наложения дисциплинарного взыскания, так как согласно ст.32 КоАП военнослужащие, совершившие правонарушение при исполнении служебных обязанностей, несут ответственность по дисциплинарным уставам", - говорится в сообщении суда.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, накануне сообщалось, что два водителя в Астане устроили драку прямо на проезжей части из-за того, что не поделили дорогу. Видео драки было выложено в Сети, а в полиции сообщили, что нарушителей нашли и привлекут к ответственности.

Ранее в Астане водители также не поделили проезжую часть и подрались, после чего попали под суд. Оба были арестованы на 5 суток.

Недавно в Мангистауской области в селе Курык драка водителей прямо на дороге попала на видео и была выложена в Сеть. В полиции прокомментировали кадры.

Также в Шымкенте два автомобиля не смогли разъехаться на дороге. Участники конфликта из "ГАЗели" избили водителя Chevrolet, а тот проехался автомобилем по одному из обидчиков. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы.

А в Алматы драку водителей общественного транспорта сняли на видео очевидцы. Сообщалось, что мужчины также не поделили дорогу.