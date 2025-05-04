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Арестованный совершил побег из больницы в Алматы: в КУИС сообщили подробности

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На мужчину надевают наручники
Наручники. Иллюстративное фото: Kirk Marsh/Getty Images

В пресс-службе КУИС МВД страны подтвердили информацию, что в Алматы из здания больницы сбежал следственно-арестованный мужчина, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале "Твой Алматы" накануне опубликовали информацию о том, что из СИЗО Алматы сбежал подозреваемый. В публикации отмечается, что в Сети распространилась ориентировка на мужчину 1994 года, который, предположительно, сбежал из следственного изолятора Алматы. Согласно ориентировке, мужчина ранее был задержан за крупную кражу.

В пресс-службе КУИС МВД РК корреспонденту NUR.KZ сообщили о задержании мужчины, а также отметили, что на самом деле он сбежал из больницы.

"Задержан следственно-арестованный, совершивший побег. По факту побега подозреваемого в краже из городской больницы, где он находился на лечении, возбуждено уголовное дело.

Проводится служебное расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия", - сказано в сообщении.

Напомним, 1 апреля этого года в Сети появилась информация о побеге в Каскелене арестованного прямо из суда. Отмечалось, что мужчину обвиняли в изнасиловании. Инцидент подтвердили в ДП Алматинской области. Его нашли спустя две недели.

В декабре прошлого года в Алматы из машины конвойной службы совершил побег задержанный по подозрению в краже. Был объявлен розыск и одновременно начата служебная проверка. Позже стражи порядка опубликовали ориентировку на мужчину.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции Алматы на территории Алматинской области он был задержан. По факту побега начали досудебное расследование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2241840-arestovannyy-sbezhal-iz-bolnicy-v-almaty-v-kuis-soobshchili-podrobnosti/