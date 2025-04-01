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"Введен план "Сирена": обвиняемый в изнасиловании сбежал в Алматинской области

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Побег из тюрьмы
Побег. Иллюстративное фото: nito100/Getty Images

В Сети появилась информация о побеге в Каскелене следственно-арестованного прямо из суда. Инцидент прокомментировали в ДП Алматинской области, передает NUR.KZ.

"Некоторые источники сообщают, что 1 апреля в 10.35 в городе Каскелене Алматинской области с территории районного суда совершил дерзкий побег следственно-арестованный 1995 года рождения, подозреваемый в совершении изнасилования (ст.120 ч.2 УК РК). Введен специальный план "Сирена", - говорится в публикации.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматинской области, по факту побега следственно-арестованного возбуждено уголовное дело.

Проводится комплекс мероприятий по задержанию беглеца. Кроме того, в целях выяснения всех обстоятельств случившегося назначена служебная проверка.

"Просим граждан сохранять спокойствие и при наличии информации о местонахождении разыскиваемого незамедлительно сообщать по телефону 102", - призвали в ДП Алматинской области.

Ранее в Алматы из машины конвойной службы совершил побег задержанный по подозрению в краже. Был объявлен розыск и одновременно начата служебная проверка.

Позже стражи порядка опубликовали ориентировку на мужчину.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции Алматы на территории Алматинской области он был задержан. По факту побега начали досудебное расследование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232120-vveden-plan-sirena-obvinyaemyy-v-iznasilovanii-sbezhal-v-almatinskoy-oblasti/