"Введен план "Сирена": обвиняемый в изнасиловании сбежал в Алматинской области

В Сети появилась информация о побеге в Каскелене следственно-арестованного прямо из суда. Инцидент прокомментировали в ДП Алматинской области, передает NUR.KZ.

"Некоторые источники сообщают, что 1 апреля в 10.35 в городе Каскелене Алматинской области с территории районного суда совершил дерзкий побег следственно-арестованный 1995 года рождения, подозреваемый в совершении изнасилования (ст.120 ч.2 УК РК). Введен специальный план "Сирена", - говорится в публикации.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматинской области, по факту побега следственно-арестованного возбуждено уголовное дело.

Проводится комплекс мероприятий по задержанию беглеца. Кроме того, в целях выяснения всех обстоятельств случившегося назначена служебная проверка.

"Просим граждан сохранять спокойствие и при наличии информации о местонахождении разыскиваемого незамедлительно сообщать по телефону 102", - призвали в ДП Алматинской области.

Ранее в Алматы из машины конвойной службы совершил побег задержанный по подозрению в краже. Был объявлен розыск и одновременно начата служебная проверка.

Позже стражи порядка опубликовали ориентировку на мужчину.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции Алматы на территории Алматинской области он был задержан. По факту побега начали досудебное расследование.