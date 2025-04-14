Сбежавшего из суда казахстанца нашли спустя две недели: его обвиняли в изнасиловании

Задержан подозреваемый в изнасиловании мужчина, который 1 апреля совершил побег с территории суда по уголовным делам, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию региона.

Как сообщается в Telegram-канале Департамента полиции Алматинской области, сбежавший был задержан в селе Акши.

"В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлен маршрут перемещения беглеца, полицейские вышли на его предполагаемое местонахождение. При силовой поддержке бойцов спецподразделения подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания", - сказано в сообщении.

Также в полиции добавили, что дополнительно к основному совершенному преступлению ему вменяется уголовная статья за совершенный побег из-под стражи.

Кроме того, в полиции показали кадры задержания сбежавшего из суда мужчины.

Напомним, 1 апреля в Сети появилась информация о побеге в Каскелене арестованного прямо из суда. Отмечалось, что мужчину обвиняли в изнасиловании. Инцидент подтвердили в ДП Алматинской области.

Отметим, что в декабре прошлого года в Алматы из машины конвойной службы совершил побег задержанный по подозрению в краже. Был объявлен розыск и одновременно начата служебная проверка. Позже стражи порядка опубликовали ориентировку на мужчину.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции Алматы на территории Алматинской области он был задержан. По факту побега начали досудебное расследование.