Сбежавший из автомобиля конвоя мужчина задержан в Алматинской области

В Алматинской области задержали мужчину, который совершил побег из машины конвойной службы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города. Ранее он был объявлен розыск.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили о задержании мужчины, которому 4 декабря удалось сбежать из машины конвойной службы.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками криминальной полиции Алматы на территории Алматинской области задержан находящийся в розыске гражданин Аубакри К. Е., совершивший побег из автотранспорта конвоирования.

Как ранее сообщалось, подозреваемый был осужден за кражу чужого имущества. В настоящее время по факту побега проводится досудебное расследование", — сообщили в ДП.

После побега подозреваемого в ДП Алматы заявляли, что виновные лица, допустившие нарушение, будут привлечены к строгой ответственности.

На следующий после побега день полиция Алматы опубликовала ориентировку на мужчину.

Отметим, что, согласно статье 426 УК РК, побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

То же деяние, совершенное:

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;

с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, –

наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.