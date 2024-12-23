Сбежавший из автомобиля конвоя мужчина задержан в Алматинской области
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В Алматинской области задержали мужчину, который совершил побег из машины конвойной службы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города. Ранее он был объявлен розыск.
В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили о задержании мужчины, которому 4 декабря удалось сбежать из машины конвойной службы.
"При проведении оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками криминальной полиции Алматы на территории Алматинской области задержан находящийся в розыске гражданин Аубакри К. Е., совершивший побег из автотранспорта конвоирования.
Как ранее сообщалось, подозреваемый был осужден за кражу чужого имущества. В настоящее время по факту побега проводится досудебное расследование", — сообщили в ДП.
После побега подозреваемого в ДП Алматы заявляли, что виновные лица, допустившие нарушение, будут привлечены к строгой ответственности.
На следующий после побега день полиция Алматы опубликовала ориентировку на мужчину.
Отметим, что, согласно статье 426 УК РК, побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.
То же деяние, совершенное:
- группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
- с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;
- с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, –
наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2203860-sbezhavshiy-iz-avtomobilya-konvoya-v-almaty-muzhchina-zaderzhan/