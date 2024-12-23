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Сбежавший из автомобиля конвоя мужчина задержан в Алматинской области

Опубликовано:

Разыскиваемый
Разыскиваемый. Фото: Департамент полиции Алматы

В Алматинской области задержали мужчину, который совершил побег из машины конвойной службы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города. Ранее он был объявлен розыск.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили о задержании мужчины, которому 4 декабря удалось сбежать из машины конвойной службы.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками криминальной полиции Алматы на территории Алматинской области задержан находящийся в розыске гражданин Аубакри К. Е., совершивший побег из автотранспорта конвоирования.

Как ранее сообщалось, подозреваемый был осужден за кражу чужого имущества. В настоящее время по факту побега проводится досудебное расследование", — сообщили в ДП.

После побега подозреваемого в ДП Алматы заявляли, что виновные лица, допустившие нарушение, будут привлечены к строгой ответственности.

На следующий после побега день полиция Алматы опубликовала ориентировку на мужчину.

Отметим, что, согласно статье 426 УК РК, побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

То же деяние, совершенное:

  • группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
  • с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;
  • с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, –

наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2203860-sbezhavshiy-iz-avtomobilya-konvoya-v-almaty-muzhchina-zaderzhan/

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