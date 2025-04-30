Пьяного водителя мотоцикла без номерных знаков задержали в области Абай (видео)

На автодороге Омск - Майкапчагай полицейские остановили водителя мотоцикла без госзнаков, управлявшего транспортом в состоянии опьянения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщается в Telegram-канале Департамента полиции области Абай, на автодороге Омск - Майкапчагай инспекторы роты патрульной полиции остановили мотоцикл без государственных номерных знаков.

За рулем транспортного средства находился 18-летний молодой человек.

В ходе общения с водителем инспекторы ощутили резкий запах алкоголя. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило - он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

В соответствии с законодательством, мотоцикл был водворён на специализированную стоянку. В отношении водителя составлены административные материалы по статьям 590 части 2 и 608 части 6 КоАП РК. Материалы направлены в суд для принятия процессуального решения.

Полиция области Абай напоминает: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения - одно из самых серьезных нарушений, которое подвергает опасности не только водителя, но и других участников дорожного движения.

Напомним, ранее в апреле мотоциклист наехал на дорожных рабочих в Алматы: два человека погибли, один попал в больницу. Позже выяснилось, что водитель мотоцикла был пьян.

Прошлой осенью в Павлодарской области пьяного водителя мотоцикла без номерных знаков задержали на проселочной дороге. Мужчину арестовали на 15 суток.

Ранее погоню полицейских за пьяным водителем сняли на видео в Павлодаре. На кадрах видно, как стражи порядка пытались догнать его в частном секторе, но тому удалось увернуться. В итоге путь нарушителю перекрыла другая машина.

А в селе Каракала Павлодарской области задержали водителя мотоцикла "ИЖ Юпитер", от которого при беседе исходил резкий запах алкоголя. Согласно освидетельствованию водитель находился в состоянии опьянения.