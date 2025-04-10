Мотоциклист сбил троих людей в Алматы: выяснились новые подробности (видео)

Накануне в Алматы мотоциклист сбил троих человек, двое из которых погибли на месте ДТП. Как оказалось, водитель был пьян, передает сайт телеканала КТК.

ДТП произошло на проспекте Рыскулова поздней ночью. Сначала мотоциклист на обгоне врезался в проезжавшую рядом машину. А после не справился с управлением и влетел в трех человек.

Жертвами оказались дорожные рабочие. Но что они делали там в это время, неизвестно. В городском акимате о них ничего не знают.

Одну пострадавшую госпитализировали. Выяснилось, что она супруга кого-то из погибших.

23-летнего водителя мотоцикла также доставили в больницу. В момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В полиции ранее сообщали, что по факту наезда на людей возбуждено уголовное дело.

Источник: КТК