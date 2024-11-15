Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Страсти кипят нешуточные": погоню полицейских за водителем сняли на видео в Павлодаре

Опубликовано:

Погоня за пьяным водителем
Ночная погоня в Павлодаре. Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar/

Погоня полицейских за водителем попала на видео в Павлодаре. На кадрах видно, как стражи порядка пытаются догнать его в частном секторе, но ему удается уворачиваться, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео опубликовали в одном из городских пабликов в Instagram. В описании к нему указывается, что погоня произошла в ночь с 14 на 15 ноября в Павлодаре.

На кадрах видно, как полицейские с двух сторон пытаются заблокировать проезд водителю. Один сотрудник даже выбегает из авто, но нарушителю удается удачно совершить маневр и продолжить движение. Однако в итоге ему перекрывает путь другая машина.

"Зачем он вышел из машины? На что он рассчитывал?", "Вначале так красиво убежал", "Мне эта погоня французскую комедию напомнила", "Опять комедию снимали, актеры, переодетые в ДПС, вообще хорошо сыграли, особенно, кто из машины выбежал. Пьер Ришар отдыхает", "А ночью страсти кипят нешуточные", - пишут пользователи.

В ДП Павлодарской области сообщили, причиной погони стало состояние водителя. Мужчина управлял авто в алкогольном опьянении.

"В отношении водителя за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения составлен административный материал и направлен в суд", - уточнили в ведомстве.

Отметим, что по ч.1 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влечет административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет. 

Ранее в Павлодаре пьяный водитель Lexus пытался скрыться от полиции. Он не подчинился требованиям стражей порядка, а вместо этого прибавил скорость, но на одном из перекрестков при проезде на красный сигнал светофора попал в ДТП.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2187785-strasti-kipyat-neshutochnye-pogonyu-policeyskih-za-voditelem-snyali-na-video-v-pavlodare/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie