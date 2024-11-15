"Страсти кипят нешуточные": погоню полицейских за водителем сняли на видео в Павлодаре

Погоня полицейских за водителем попала на видео в Павлодаре. На кадрах видно, как стражи порядка пытаются догнать его в частном секторе, но ему удается уворачиваться, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео опубликовали в одном из городских пабликов в Instagram. В описании к нему указывается, что погоня произошла в ночь с 14 на 15 ноября в Павлодаре.

На кадрах видно, как полицейские с двух сторон пытаются заблокировать проезд водителю. Один сотрудник даже выбегает из авто, но нарушителю удается удачно совершить маневр и продолжить движение. Однако в итоге ему перекрывает путь другая машина.

"Зачем он вышел из машины? На что он рассчитывал?", "Вначале так красиво убежал", "Мне эта погоня французскую комедию напомнила", "Опять комедию снимали, актеры, переодетые в ДПС, вообще хорошо сыграли, особенно, кто из машины выбежал. Пьер Ришар отдыхает", "А ночью страсти кипят нешуточные", - пишут пользователи.

В ДП Павлодарской области сообщили, причиной погони стало состояние водителя. Мужчина управлял авто в алкогольном опьянении.

"В отношении водителя за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения составлен административный материал и направлен в суд", - уточнили в ведомстве.

Отметим, что по ч.1 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влечет административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Ранее в Павлодаре пьяный водитель Lexus пытался скрыться от полиции. Он не подчинился требованиям стражей порядка, а вместо этого прибавил скорость, но на одном из перекрестков при проезде на красный сигнал светофора попал в ДТП.