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"Вызвал подозрение": резкий запах исходил от водителя мотоцикла в Павлодарской области

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Пьяного мотоциклиста задержали в Павлодарской области
Мотоциклист с пассажиром. Кадр из видео: polisia.kz

В Павлодарской области пьяного водителя мотоцикла без номерных знаков задержали на проселочной дороге. Мужчину арестовали на 15 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, водителя мототранспорта остановили полицейские в Успенском районе в ходе проведения акции "Неделя безопасности дорожного движения".

"На проселочной дороге сельского округа Лозовое подозрение своей ездой вызвал водитель мотоцикла марки "Урал", который к тому же передвигался без государственного регистрационного номерного знака. При беседе от водителя исходил резкий запах алкоголя", - рассказал начальник отдела полиции Успенского района Павлодарской области Аскар Аралбаев.

Согласно заключению медицинского освидетельствования водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

Мужчина был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Решением суда его подвергли административному аресту сроком на 15 суток с лишением водительского удостоверения сроком на 7 лет, также на него наложен штраф на сумму 18 460 тенге.

Ранее погоню полицейских за пьяным водителем сняли на видео в Павлодаре. На кадрах видно, как стражи порядка пытались догнать его в частном секторе, но тому удалось увернуться. В итоге путь нарушителю перекрыла другая машина.

А в селе Каракала Павлодарской области задержали водителя мотоцикла "ИЖ Юпитер", от которого при беседе исходил резкий запах алкоголя. Согласно освидетельствованию водитель находился в состоянии опьянения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2187906-vyzval-podozrenie-rezkiy-zapah-ishodil-ot-voditelya-motocikla-v-pavlodarskoy-oblasti/

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