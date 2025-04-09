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Мотоциклист наехал на дорожных рабочих в Алматы: два человека погибли, один в больнице (видео)

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Мотоцикл сбил людей в Алматы
Место аварии. Кадр из видео: t.me/youralmaty

В ночь на среду, 9 апреля, в Алматы случилось смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека, еще один пострадал, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал "Твой Алматы". В посте сообщается о наезде на нескольких человек.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ подтвердили информацию о смертельной аварии. По данным правоохранителей, ДТП случилось в 03:30 в Алатауском районе.

"Водитель мотоцикла, следуя по проспекту Рыскулова в западном направлении, допустил столкновение с автомашиной марки "Мерседес", которая следовала попутно.

Далее, продолжив движение, мотоцикл допускает наезд на трех дорожных рабочих, которые находились на проезжей части - двух мужчин и одну женщину", - рассказали в полиции.

Мужчины погибли на месте ДТП, женщину госпитализировали.

"По факту ДТП, повлекшего смерть двух человек, возбуждено уголовное дело. Досудебное расследование проводит Управление дознания ДТП города Алматы", - добавили в ДП.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры и не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2234232-motociklist-naehal-na-dorozhnyh-rabochih-v-almaty-dva-cheloveka-pogibli-odin-v-bolnice/