Мотоциклист наехал на дорожных рабочих в Алматы: два человека погибли, один в больнице (видео)

В ночь на среду, 9 апреля, в Алматы случилось смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека, еще один пострадал, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал "Твой Алматы". В посте сообщается о наезде на нескольких человек.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ подтвердили информацию о смертельной аварии. По данным правоохранителей, ДТП случилось в 03:30 в Алатауском районе.

"Водитель мотоцикла, следуя по проспекту Рыскулова в западном направлении, допустил столкновение с автомашиной марки "Мерседес", которая следовала попутно.

Далее, продолжив движение, мотоцикл допускает наезд на трех дорожных рабочих, которые находились на проезжей части - двух мужчин и одну женщину", - рассказали в полиции.

Мужчины погибли на месте ДТП, женщину госпитализировали.

"По факту ДТП, повлекшего смерть двух человек, возбуждено уголовное дело. Досудебное расследование проводит Управление дознания ДТП города Алматы", - добавили в ДП.

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