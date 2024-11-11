Мотоциклиста задержали после беседы с полицейскими в Павлодарской области

В Павлодарской области только за одни сутки пресекли 424 административных правонарушения в сфере дорожной безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, за одни сутки оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" в Павлодарской области выявили 102 случая превышения установленной скорости, 47 фактов несоблюдения требований по перевозке пассажиров, 20 ситуаций использования телефона при управлении авто.

Также полицейские зафиксировали 41 факт нарушений правил маневрирования, восемь проездов на запрещающий сигнал светофора, 18 случаев непредоставления преимущества пешеходам и 61 нарушение ПДД самими пешеходами.

За различные нарушения на специализированные стоянки водворили 10 автомашин.

"К примеру, в селе Каракала района Аққулы задержан водитель мотоцикла "ИЖ Юпитер", при беседе от которого исходил резкий запах алкоголя. Согласно освидетельствованию водитель находился в состоянии опьянения", - сообщил заместитель начальника местной полицейской службы ДП Павлодарской области Азамат Куркебаев.

За данное нарушение в отношении водителя мотоцикла составлен административный материал и направлен в суд.

"В этот же день, в ходе патрулирования улицы Б.Момышулы в Экибастузе, сотрудниками роты патрульной полиции пресечен факт управления транспортным средством марки MGS лицом, не имеющим права управления. В отношении мужчины составили административный протокол за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления", - рассказал Азамат Куркебаев.

Транспортные средства водворили на специализированную стоянку. В полиции напомнили, что на территории Павлодарской области в период с 8 по 10 ноября текущего года проводилось республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога".

Ранее в Павлодаре злостных нарушителей ПДД сняли на видео. Сотрудники полиции региона ежедневно при мониторинге социальных сетей выявляют факты нарушений ПДД со стороны водителей транспортных средств.

Также в Павлодарской области свыше 1,5 тыс. водителей оштрафовали за проезд на красный сигнал светофора, что является одним из грубых нарушений ПДД. Полицейские составили административные протоколы, теперь нарушителям предстоит оплатить штраф в размере 10 МРП.