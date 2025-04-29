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Жестокое избиение мужчины средь бела дня засняли в Алматинской области

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Избиение мужчины в Алматинской области
Избиение мужчины в Алматинской области. Кадр из видео: t.me/egovpress

В Сети распространяется видео жестокого избиения мужчины несколькими неизвестными, предположительно, в Талгарском районе. На видео отреагировали в ДП Алматинской области, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в Telegram-канале Egov.press. Автор поста утверждает, что пока в суде рассматривается уголовное дело погибшего Шерзата, возле ЖК "Нурия" в Талгарском районе Алматинской области толпа избила мужчину до потери сознания.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование.

"Установлено, что инцидент произошел утром 27 апреля на территории жилого комплекса "Нурия" в поселке Бесагаш. При этом заявлений и сообщений в полицию от граждан не поступало. Нарушение порядка выявлено в ходе мониторинга социальных сетей.

Принимаются меры по установлению и задержанию всех участников уличного конфликта. Все причастные лица без исключения будут задержаны и привлечены к строгой ответственности в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в полиции.

Недавно в Сети появилась информация, что трое неизвестных жестоко избили парня в Степногорске. Пост прокомментировали в областном департаменте полиции.

Также было опубликовано видео, где на кадрах было зафиксировано жестокое избиение мужчины толпой в Астане, в полиции возбудили уголовное дело.

В феврале в Сети распространились видео, как в Семее группа подростков жестоко избила сверстника. Случай прокомментировали в полиции.

Также в феврале этого года в Сети распространили видео, где в Шымкенте на мужчину напали в лифте - несколько человек избили его и вынесли, было возбуждено уголовное дело.

До этого избиение школьницы произошло в Алматы - произошедшее сняли на видео, а ролик попал в Сеть. В полиции прокомментировали случившееся.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2240433-zhestokoe-izbienie-muzhchiny-tolpoy-popalo-na-video-v-almatinskoy-oblasti/