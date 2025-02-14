Пятеро на одного: жестокое избиение мужчины в лифте попало на видео в Шымкенте

В Сети распространяется видео, где в Шымкенте на мужчину напали в лифте - несколько человек избили его и вынесли. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Шымкента.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Криминальный Казахстан, группа людей заходит в лифт, а потом начинают жестоко избивать одного из находившихся там мужчин.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Шымкента, по данному факту полицией возбуждено уголовное дело.

"Причастные к инциденту лица установлены и доставлены в управление полиции. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Внимание: видео содержит сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

В декабре прошлого года сообщалось, что на женщину напали в лифте в Астане - произошедшее попало в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, как мужчина с предметом, похожим на нож, в руках зажимает в углу кабинки женщину. Свободной рукой мужчина периодически хватает потерпевшую за шею. В какой-то момент женщине удалось повернуться спиной к двери лифта и выйти из него, как только кабинка открылась. В полиции тогда сообщили, что подозреваемый задержан.

Мы также писали о похожем инциденте - жителя Астаны задержали после поездки с подростком в лифте. Мама пострадавшего заявила, что ее сыну в лифте угрожал пьяный мужчина. Полиция начала расследование.

В ноябре прошлого года нападение на девушку в подъезде в Алматы попало на видео. Он набросился на нее со спины, со всей силы повалил ее на землю и тащил по лестничной площадке до самой входной двери.

А в апреле 2024 года в Актау мужчина нанес несколько ударов женщине в лифте - произошедшее тоже попало на камеру видеонаблюдения.