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Жестокое избиение мужчины толпой попало на видео в Астане

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Охранники избили толпой мужчину в Астане
Избиение мужчины толпой. Кадр из видео: instagram.com/zhaloby___astana

В Сети обсуждают видео, на кадрах которого зафиксировано жестокое избиение мужчины толпой, в полиции возбудили уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

В Instagram-аккаунте Zhaloby___astana опубликовали видео, на кадрах которого зафиксировано избиение одного мужчины толпой. В описании к видео указано, что избиение могли совершить охранники одного из столичных клубов.

Публикацию прокомментировали в управлении полиции столичного района Алматы.

"По данному факту все участники драки установлены и доставлены в полицию. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие", - прокомментировали в полиции.

Внимание: видео содержит сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

В прошлом месяце в Сети распространились видео, как в Семее группа подростков жестоко избила сверстника. Случай прокомментировали в полиции.

Напомним, в феврале этого года в Сети распространили видео, где в Шымкенте на мужчину напали в лифте - несколько человек избили его и вынесли, было возбуждено уголовное дело.

А несколько дней назад избиение школьницы произошло в Алматы - произошедшее сняли на видео, а ролик попал в Сеть. В полиции прокомментировали случившееся.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2230452-zhestokoe-izbienie-muzhchiny-tolpoy-popalo-na-video-v-astane/