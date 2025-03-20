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"Вырывали волосы, угрожали кастетом": школьницу избили в Алматы

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Избиение девушки
Избиение. Кадр из видео: t.me/halyqstan

Избиение школьницы произошло в Алматы - произошедшее сняли на видео, а ролик попал в Сеть. В полиции прокомментировали случившееся, передает NUR.KZ.

Жестокие кадры были опубликованы в Telegram-канале Halyqstan. На кадрах видно девушек, которые избивают другую девушку.

Автор сообщил, что инцидент произошел 8 марта - группа школьниц жестоко избила свою сверстницу.

"Восемь подростков набросились на школьницу, били ее по лицу, вырывали волосы и угрожали кастетом", - говорится в описании.

Также автор сообщил, что одной и нападавших выписали штраф.

В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело.

"Все участницы конфликта установлены и доставлены в полицию. Действиям каждой из них следствием будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствие с законодательством РК. Вместе с тем, за неисполнение обязанностей по воспитанию детей родители участников инцидента привлечены к ответственности", - заявили в полиции.

В ведомстве также добавили, что в администрацию общеобразовательных заведений, в которых обучаются подростки, направлены представления по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

"Все участники инцидента поставлены на внутришкольный учет. Кроме того, материалы на каждого фигуранта уголовного дела будут рассмотрены на межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Бостандыкского района", - пояснили в пресс-службе.

Напомним, что в феврале текущего года массовая драка школьников произошла в Алматы. О произошедшем высказалась детский омбудсмен Алматы Диана Ерлан заявила, что по уголовному делу идут следственные действия.

Еще одна драка школьников произошла в начале марта - в социальных сетях появились кадры потасовки. Инцидент прокомментировали в полиции.

Также в март подросток во время групповой драки получил ножевые ранения и умер в Караганде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2229803-vyryvali-volosy-ugrozhali-kastetom-shkolnicu-izbili-v-almaty/