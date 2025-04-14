Трое неизвестных жестоко избили парня в Степногорске (видео)

В Сети появилась информация, что трое неизвестных жестоко избили парня в Степногорске. Пост прокомментировали в областном департаменте полиции, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале Jagdai. Как сообщили авторы, жительница Степногорска рассказала о жестоком избиении своего сына.

По ее словам, ночью 12 апреля трое неизвестных избили молодого человека до потери сознания, а затем бросили его на заднее сиденье автомобиля.

"Хулиганы были в неадекватном состоянии. Они даже не попытались вызвать скорую. Сейчас мой сын с тяжелыми травмами головы и множественными гематомами находится в больнице. Он не может нормально говорить и адекватно воспринимать происходящее", - написала она.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию. Нам сообщили о ведущемся расследовании.

"По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 107 ч. 1 УК РК(Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Окончательная квалификация будет определена по результатам экспертизы. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия", - информировали в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области.

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Напомним, ранее в конце марта в Сети опубликовали видео, на кадрах которого зафиксировано избиение одного мужчины толпой в Астане. В полиции сообщили, что все участники драки установлены и доставлены в полицию. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

В пятницу мы писали, что избиение девушки на Арбате в Алматы сняли на видео очевидцы. Полицейские ищут виновного.

На прошлой неделе жительница Алматы рассказала, что ее маму избили дубинкой. В полиции сообщили о задержании подозреваемого.

Также в Сети появилась информация, что в Талдыкоргане школьник избил пенсионера, заступившегося за родственницу, ученицу 8 класса. В полиции сообщили о ведущемся расследовании.