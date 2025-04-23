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Актюбинцы "под гипнозом" взяли кредиты на полмиллиарда тенге для целительницы

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Девушка плачет
Девушка плачет. Иллюстративное фото: liza5450 / Getty Images

В Актобе обвиняют в мошенничестве целительницу. Горожане утверждают, что находились под гипнозом, а она оформляла на них кредиты. Сумма ущерба - почти полмиллиарда тенге, передает сайт телеканала КТК.

Громкий процесс в Актобе - судят 51-летнюю народную целительницу, которая, по версии следствия, обманула своих клиентов. Сумма ущерба колоссальная - почти полмиллиарда тенге.

Жертвами предполагаемой мошенницы стали 90 человек. Люди утверждают, что находились под гипнозом, а она оформляла на них кредиты. Пострадавшие уверяют: не осознавали, что подписывают документы, а когда приходили в себя, было уже поздно.

Как сообщается, популярная местная целительница убеждала клиентов, что деньги нужны для лечения ее дочери-инвалида.

Обманутые актюбинцы бросились писать заявления в полицию. Среди пострадавших даже ее близкие родственники.

Сама предполагаемая мошенница запретила себя снимать и даже просила проводить процесс в закрытом режиме. Однако суд прошение отклонил, объяснив, что подобного рода дела рассматриваются в открытом формате. К слову, многие жертвы тоже не захотели, чтобы их показывали.

Целительнице грозит до 10 лет за мошенничество в особо крупном размере.

"У меня была головная боль. Я даже не понимала, она еще хуже насела на меня. Я говорю: "Я не понимаю. Можно я завтра?" Я даже плачу. Но она мне говорит: "Иди, иди, сейчас сходи". Я, как зомби, пошла, все это взяла и отдала. Я проснулась, начала плакать. Я поняла, что что-то не то сделала", - рассказала потерпевшая Анар Ержанова.

Источник: КТК

Напомним, впервые об этом деле сообщалось в конце декабря прошлого года. В Актобе десятки жителей потребовали привлечь к уголовной ответственности женщину, которая называет себя народной целительницей. Тогда речь шла о 60 пострадавших.

Напомним также о резонансном случае - в начале этого года в Сети появился видеоролик с якобы "изгнанием джина" из девочки, он возмутил казахстанцев. Пользователи потребовали привлечь запечатленных на видео мужчин к ответственности и проверить родителей девочки.

После этого видео прокомментировали в комитете Минпросвещения. "Данный инцидент является крайне неприемлемым и вызывает глубокую обеспокоенность", - заявили в комитете.

Ситуацию также прокомментировали мама ребенка и сам целитель.

А заместитель генпрокурора Галымжан Койгелдиев сообщил, что рассматривается вопрос его привлечения к административной ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238714-aktyubincy-pod-gipnozom-vzyali-kredity-na-polmilliarda-tenge-dlya-celitelnicy/