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21-летний алматинец дрифтовал на "Кульджинке" и был арестован (видео)

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Автомобиль арестованного
Автомобиль арестованного. Кадр из видео: instagram.com/almaty_police_department

В Алматы арестовали 21-летнего водителя автомобиля BMW, который опасно маневрировал, создавая аварийную ситуацию и демонстрируя элементы дрифта, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматы сообщили о задержании водителя, устроившего дрифт.

"В ходе мониторинга видеокамер системы "Сергек" зафиксирован факт грубого нарушения правил дорожного движения по Кульджинскому тракту в южном направлении на пересечении с улицей Рыскулова.

Автомобиль BMW опасно маневрировал, создавая аварийную ситуацию и демонстрируя элементы дрифта. В результате 21-летний водитель был установлен и привлечен к ответственности. В его отношении составлены административные протоколы за нарушение правил маневрирования, создание аварийной ситуации, мелкое хулиганство", - рассказали в полиции.

Решением суда водитель был арестован на 10 суток.

"Каждый водитель должен понимать, что улицы нашего города - не гоночная трасса. Подобные выходки не просто нарушают закон, они ставят под угрозу жизни и здоровье окружающих", - заявил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.

Несколько дней назад мы писали, что 12 водителей автомобилей марки BMW устроили дрифт в Астане, после чего сотрудники полиции поместили машины на специализированную стоянку.

Также в этом месяце в Алматы полиция задержала 31-летнего водителя Lexus, устроившего дрифт на проспекте Абая. Правоохранители обратились к водителям с предупреждением.

Ранее в Астане привлекли к ответственности водителя, устроившего на дороге дрифт. Его арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство.

До этого в Караганде водители устроили дрифт на площадке перед супермаркетом, нарушив правила дорожного движения. Полиция привлекла нарушителей к ответственности.

А еще трое водителей в Актобе были оштрафованы за дрифт на парковке ресторана - он был квалифицирован как мелкое хулиганство. Автолюбителей оштрафовали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2237046-21-letniy-almatinec-driftoval-na-kuldzhinke-i-byl-arestovan-video/