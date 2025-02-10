Арестом обернулся для астанчанина дрифт на проезжей части дороги

В суде Астаны рассмотрено дело в отношении казахстанца, который подозревался в совершении мелкого хулиганства - мужчина устроил дрифт на дороге, передает NUR.KZ со ссылкой на суды города.

"Из материалов дела следует, что И., находясь на проезжей части дороги, управляя транспортным средством "BMW", намеренно совершал опасные маневры, проявив неуважение к обществу и нарушив общественный порядок", - отмечается в релизе суда, опубликованном в Telegram-канале.

В ходе судебного заседания правонарушитель признал свою вину полностью.

"Учитывая высокую степень общественной опасности и характер совершенного правонарушения, посягающего на общественный порядок, связанный с безопасностью дорожного движения, в целях воспитания привлекаемого лица, совершившего правонарушение, а также предупреждения совершения новых правонарушений, постановлением суда И. признан виновным в совершении мелкого хулиганства и подвергнут административному взысканию в виде адмареста сроком на 15 суток", - отмечается в сообщении.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее в Караганде водители устроили дрифт на площадке перед супермаркетом, нарушив правила дорожного движения. Полиция привлекла нарушителей к ответственности.

Помимо этого, за танцы на дороге оштрафовали водителей элитных автомобилей в Актау - мужчины, задерживая движение и создавая пробку, исполняли лезгинку на проезжей части.

А еще трое водителей в Актобе были оштрафованы за дрифт на парковке ресторана - он был квалифицирован как мелкое хулиганство. За это назначен штраф в размере 73 840 тенге.

Осенью в Астане двое водителей заехали на пешеходную площадку возле Дворца Независимости. Оба привлечены к ответственности.