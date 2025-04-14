"Опасные маневры": у 12 водителей BMW забрали авто и поместили на стоянку в Астане

12 водителей автомобилей марки BMW устроили дрифт в Астане, после чего сотрудники полиции поместили машины на специализированную стоянку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Астаны, 12 водителей BMW устроили дрифт, за что были оштрафованы.

"На объездной дороге сотрудники полиции выявили 12 водителей автомобилей марки BMW, которые, совершая опасные маневры, грубо нарушали ПДД. Все транспортные средства были водворены на специализированную стоянку.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы за нарушение правил маневрирования, нарушение правил эксплуатации транспортных средств, отсутствие обязательного страхования", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что все водители привлечены к ответственности.

На прошлой неделе в Алматы полиция задержала 31-летнего водителя Lexus, устроившего дрифт на проспекте Абая. Правоохранители обратились к водителям с предупреждением.

Ранее в Астане привлекли к ответственности водителя, устроившего на дороге дрифт. Его арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство.

До этого в Караганде водители устроили дрифт на площадке перед супермаркетом, нарушив правила дорожного движения. Полиция привлекла нарушителей к ответственности.

А еще трое водителей в Актобе были оштрафованы за дрифт на парковке ресторана - он был квалифицирован как мелкое хулиганство. Автолюбителей оштрафовали.