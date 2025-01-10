Карагандинцев наказали за дрифт перед супермаркетом (видео)
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В Караганде водители устроили дрифт на площадке перед супермаркетом, нарушив правила дорожного движения. Полиция привлекла нарушителей к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, жители Караганды решили поднять важный вопрос о безопасности и культурных нормах на общественных пространствах.
В социальных сетях активно обсуждают случаи дрифтов на площадке перед супермаркетом, где водители игнорируют правила дорожного движения, создавая опасные ситуации для пешеходов и других участников движения.
Громкая музыка только усиливает напряжение, мешая отдыху жителей и нарушая тишину ночного города.
Реакция полиции на эти нарушения показывает, что ситуация не остается без внимания. 26-летний водитель автомобиля BMW и 21-летний водитель Lada были привлечены к ответственности за свое поведение.
"На них были наложены административные штрафы, что подчеркивает серьезность нарушения правил и необходимость уважать общественное пространство", - отметили в МВД РК.
В ведомстве добавили, что подобные меры помогут восстановить порядок на местах общего пользования, обеспечивая комфорт и безопасность для всех горожан.
Ранее сообщалось, что в Актобе полиция выявила нарушение правил перевозки пассажиров на личном автомобиле благодаря мониторингу соцсетей, водителя привлекли к ответственности.
Помимо этого, за танцы на дороге оштрафовали водителей элитных автомобилей в Актау - мужчины, задерживая движение и создавая пробку, исполняли лезгинку на проезжей части.
А еще трое водителей в Актобе были оштрафованы за дрифт на парковке ресторана - он был квалифицирован как мелкое хулиганство. За это назначен штраф в размере 73 840 тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2210300-karagandincev-nakazali-za-drift-pered-supermarketom-video/