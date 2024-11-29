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Актюбинцы подъехали к ресторану и получили штраф более 70 тыс. тенге (видео)

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Парковка у ресторана в Актобе
Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/zello_aktobe_official

Трое водителей в Актобе были оштрафованы за дрифт на парковке ресторана - он был квалифицирован как мелкое хулиганство. За это назначен штраф в размере 73 840 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в ходе мониторинга социальных сетей было выявлено, что несколько водителей транспортных средств выполняли элементы дрифта на парковке ресторана.

Данные действия были расценены как мелкое хулиганство — сотрудники патрульной полиции установили личности нарушителей.

В отношении водителей были составлены протоколы, а судом назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (73 840 тенге).

"Департамент полиции призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения и избегать действий, которые могут привести к созданию аварийных ситуаций или нарушению общественного порядка", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Астане водителя арестовали на 15 суток за опасные маневры на дороге и нарушение общественного порядка. Мужчина устроил дрифт в центре города.

А в конце января двое парней в Сатпаеве поздней ночью устроили в центре города дрифт, нарушив ПДД и создав аварийную ситуацию. Их также привлекли к ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2194238-aktyubincy-podehali-k-restoranu-i-poluchili-shtraf-bolee-70-tys-tenge-video/

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