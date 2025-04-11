Водителя Lexus арестовали в Алматы: полиция обратилась к горожанам с предупреждением (видео)

В Алматы полиция задержала 31-летнего водителя Lexus, устроившего дрифт на проспекте Абая. Правоохранители обратились к водителям с предупреждением, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, автолюбитель на Lexus устроил дрифт, создавая угрозу другим участникам дорожного движения. В итоге его задержали.

"Решением суда правонарушитель подвергнут административному аресту сроком на 10 суток", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что в последнее время участились случаи грубого нарушения правил дорожного движения, особенно со стороны молодых водителей. Такие действия не только незаконны, но и создают реальную угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения, подчеркивают в МВД.

"Полиция обращается ко всем водителям, особенно к молодежи: не шутите с жизнью — ни своей, ни чужой. Ответственное поведение за рулем — это не просто требование закона, это вопрос общей безопасности. Каждый выезд на дорогу — это зона повышенной ответственности. Думайте о своих близких, о пешеходах, о других водителях.

Мы предупреждаем: каждый подобный факт будет незамедлительно пресекаться, а нарушители понесут строгое наказание в соответствии с законом. Полиция мегаполиса усиливает контроль за соблюдением правил дорожного движения и будет жестко реагировать на любые проявления дорожного хулиганства.

Берегите себя и окружающих. Закон и порядок – основа безопасной жизни", — обратился к горожанам заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Алматы Тимур Ногайбаев.

Напомним, ранее в Астане привлекли к ответственности водителя, устроившего на дороге дрифт. Его арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство.

До этого в Караганде водители устроили дрифт на площадке перед супермаркетом, нарушив правила дорожного движения. Полиция привлекла нарушителей к ответственности.

А еще трое водителей в Актобе были оштрафованы за дрифт на парковке ресторана - он был квалифицирован как мелкое хулиганство. Автолюбителей оштрафовали.