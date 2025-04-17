Стрельба по автомобилю в Алматы: задержаны двое подозреваемых

В Сети появилось видео, на кадрах которого мужчина в упор стреляет по отъезжающему автомобилю. В полиции Алматы сообщили о задержании подозреваемых, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале "Твой Алматы" опубликовали видео, на кадрах которого видно мужчину, несколько раз выстрелившего по отъезжающему автомобилю. Судя по кадрам, сначала он выстрелил в район заднего колеса, а затем произвел еще один выстрел в заднюю часть авто.

При просмотре видео слышен мужской голос за кадром, который, обращаясь к стрелявшему, просит его убегать. После этого видео обрывается. В описании указано, что преступление произошло в микрорайоне Ожет.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

"Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Алматы были задержаны двое мужчин, у которых было изъято огнестрельное оружие.

Они были водворены в изолятор временного содержания. По данному факту управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий", - сказано в ответе на запрос.

В декабре прошлого года мы писали, что в Алматы владелец автомобиля обнаружил дырку от пули в заднем лобовом стекле. В ДП тогда начали расследование обстоятельств происшествия.

В октябре того же года водитель устроил стрельбу на дороге в Алматы - действия мужчины попали на камеру. В полиции сообщили о задержании подозреваемого.

До этого в Сети распространили видео, где мужчина, находясь в машине, производит выстрелы в воздух. Инцидент произошел в Астане - нарушитель был задержан. У него изъяли пистолет марки Glock.

Ранее в Туркестанской области интерес стражей порядка вызвало появившееся в интернете видео свадебного торжества. Участники праздника устроили беспредел на дороге и вели стрельбу в воздух. В отношении молодожена и его друзей составили несколько протоколов.

А в одном из поселков Алматинской области всей улицей встречали молодых людей, вероятно, вернувшихся со службы в армии. Праздник сопровождался выстрелами.