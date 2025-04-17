Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Стрельба по автомобилю в Алматы: задержаны двое подозреваемых

Опубликовано:

Стрельба по автомобилю
Стрельба по автомобилю. Кадр из видео: t.me/youralmaty

В Сети появилось видео, на кадрах которого мужчина в упор стреляет по отъезжающему автомобилю. В полиции Алматы сообщили о задержании подозреваемых, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале "Твой Алматы" опубликовали видео, на кадрах которого видно мужчину, несколько раз выстрелившего по отъезжающему автомобилю. Судя по кадрам, сначала он выстрелил в район заднего колеса, а затем произвел еще один выстрел в заднюю часть авто.

При просмотре видео слышен мужской голос за кадром, который, обращаясь к стрелявшему, просит его убегать. После этого видео обрывается. В описании указано, что преступление произошло в микрорайоне Ожет.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

"Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Алматы были задержаны двое мужчин, у которых было изъято огнестрельное оружие.

Они были водворены в изолятор временного содержания. По данному факту управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий", - сказано в ответе на запрос.

В декабре прошлого года мы писали, что в Алматы владелец автомобиля обнаружил дырку от пули в заднем лобовом стекле. В ДП тогда начали расследование обстоятельств происшествия.

В октябре того же года водитель устроил стрельбу на дороге в Алматы - действия мужчины попали на камеру. В полиции сообщили о задержании подозреваемого.

До этого в Сети распространили видео, где мужчина, находясь в машине, производит выстрелы в воздух. Инцидент произошел в Астане - нарушитель был задержан. У него изъяли пистолет марки Glock.

Ранее в Туркестанской области интерес стражей порядка вызвало появившееся в интернете видео свадебного торжества. Участники праздника устроили беспредел на дороге и вели стрельбу в воздух. В отношении молодожена и его друзей составили несколько протоколов.

А в одном из поселков Алматинской области всей улицей встречали молодых людей, вероятно, вернувшихся со службы в армии. Праздник сопровождался выстрелами.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2236614-video-so-strelboy-po-mashine-prokommentirovali-v-policii-almaty/