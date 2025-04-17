Стрельба по автомобилю в Алматы: задержаны двое подозреваемых
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В Сети появилось видео, на кадрах которого мужчина в упор стреляет по отъезжающему автомобилю. В полиции Алматы сообщили о задержании подозреваемых, передает NUR.KZ.
В Telegram-канале "Твой Алматы" опубликовали видео, на кадрах которого видно мужчину, несколько раз выстрелившего по отъезжающему автомобилю. Судя по кадрам, сначала он выстрелил в район заднего колеса, а затем произвел еще один выстрел в заднюю часть авто.
При просмотре видео слышен мужской голос за кадром, который, обращаясь к стрелявшему, просит его убегать. После этого видео обрывается. В описании указано, что преступление произошло в микрорайоне Ожет.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы.
"Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Алматы были задержаны двое мужчин, у которых было изъято огнестрельное оружие.
Они были водворены в изолятор временного содержания. По данному факту управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий", - сказано в ответе на запрос.
В декабре прошлого года мы писали, что в Алматы владелец автомобиля обнаружил дырку от пули в заднем лобовом стекле. В ДП тогда начали расследование обстоятельств происшествия.
В октябре того же года водитель устроил стрельбу на дороге в Алматы - действия мужчины попали на камеру. В полиции сообщили о задержании подозреваемого.
До этого в Сети распространили видео, где мужчина, находясь в машине, производит выстрелы в воздух. Инцидент произошел в Астане - нарушитель был задержан. У него изъяли пистолет марки Glock.
Ранее в Туркестанской области интерес стражей порядка вызвало появившееся в интернете видео свадебного торжества. Участники праздника устроили беспредел на дороге и вели стрельбу в воздух. В отношении молодожена и его друзей составили несколько протоколов.
А в одном из поселков Алматинской области всей улицей встречали молодых людей, вероятно, вернувшихся со службы в армии. Праздник сопровождался выстрелами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2236614-video-so-strelboy-po-mashine-prokommentirovali-v-policii-almaty/